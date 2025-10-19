Hähnchenschenkel in Apfelweinsoße: deftig-herbstlich

Wenn im Herbst, die Temperaturen fallen, die Blätter bunt und die Tage kürzer werden, beginnt die Zeit der Gemütlichkeit. Und da darf auch das passende Comfort Food nicht fehlen. Ein Gericht, das bei mir mindestens einmal in der kalten Jahreszeit auf den Tisch kommt, sind leckere Hähnchenschenkel in einer Apfelweinsoße. Wie du das Gericht nachkochen kannst, verrate ich dir hier.

Rezept für Hähnchenschenkel in Apfelweinsoße

Süße Äpfel und deftiges Hähnchen in einem Gericht? Das mag etwas ungewöhnlich klingen, schmeckt aber ganz wunderbar. Beim Braten karamellisieren die Äpfel in der Pfanne leicht und verleihen dem ganzen eine wunderbar zart-süße Note, die mit den Röstaromen der Hähnchenschenkel harmoniert. Bevor du dich selbst davon überzeugen kannst, steht aber zuerst die Zubereitung an.

Reibe die Hähnchenschenkel mit Salz und Pfeffer ein und brate sie in einem Bräter in Olivenöl scharf an, sodass sie goldbraun werden. Dann nimmst du sie heraus und stellst sie erst einmal beiseite.

Dann gibst du gehackte Zwiebel und und in Spalten geschnittene Äpfel dazu und brätst sie kurz mit an. Lösche alles mit Apfelwein ab, gieße Brühe sowie Sahne hinzu, lege Rosmarinzweige hinein und lass alles zusammen aufkochen.

Dann wandern auch die Hähnchenschenkel zurück in den Bräter und du schiebst alles zum Fertiggaren in den Ofen. Zwischendurch gießt du etwas Soße aus dem Bräter über die Schenkel. So werden sie besonders aromatisch. Ist das Fleisch gar, holst du den Topf aus dem Ofen, entfernst du den Rosmarin und rührst noch die Butter sowie den Honig in die Soße ein.

Die Hähnchenschenkel werden mit Kartoffelpüree, über das du die Soße gibst, zu einem kulinarischen Highlight im Herbst und mit Sicherheit einen festen Platz in deiner Küche bekommen.

Gerichte, die sowohl aus süßen als auch aus herzhaften Komponenten bestehen, haben eine lange Tradition. Das beste Beispiel: die Pizza Hawaii. Auch dieser Lauch-Birnen-Auflauf oder dieser Flammkuchen mit Apfel verbinden beide Geschmacksnuancen auf köstliche Art und Weise.

Hähnchenschenkel in Apfelweinsoße Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 Hähnchenschenkel je ca. 250 – 300 g

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

2 EL Olivenöl

2 Zwiebeln

2 säuerliche Äpfel z.B. Boskop oder Elstar

250 ml trockener Apfelwein online, zum Beispiel hier 🛒

150 ml Hühnerbrühe

100 ml Sahne

1 TL Senf

3 Zweige frischer Rosmarin

1 EL Butter

1 TL Honig Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Tupfe die Hähnchenschenkel trocken und reibe sie mit Salz und Pfeffer ein. Erhitze Olivenöl in einem Bräter und brate die Hähnchenschenkel von allen Seiten goldbraun an. Nimm sie anschließend heraus und stelle sie beiseite. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Schneide die Äpfel in Spalten. Gib beides in den Bräter und brate sie in dem verbliebenen Bratöl an. Lösche mit Apfelwein ab und rühre den Bratensatz vom Boden des Bräters los. Gieße Brühe und Sahne dazu, gib Rosmarinzweige und Senf hinein und lass die Soße kurz aufkochen. Lege die Hähnchenschenkel wieder in den Bräter und schiebe ihn für ca. 45 Minuten in den Ofen. Übergieße das Fleisch zwischendurch einmal mit der Soße. Nimm die Hähnchenschenkel nach Ende der Garzeit heraus, entferne die Rosmarinzweige und rühre Butter und Honig in die Soße ein. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Richte das Fleisch mit den geschmorten Apfelspalten an und gieße etwas von der Soße darüber. Dazu schmeckt zum Beispiel ein Kartoffelpüree. Notizen Herbststimmung für deine vier Wände gesucht? Eine tolle Atmosphäre zaubert ein Herbstgesteck in einer Papiertüte . Die Anleitung gibt es bei Geniale Tricks.

