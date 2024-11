Hähnchenschenkel in Spinat-Pilzrahm: Ein Rezept, das begeistert!

Feierabend, wie das duftet – die Hähnchenschenkel mit Spinat-Pilzrahm warten! In 40 Minuten steht dieses herrliche Gericht auf dem Tisch. Und das ohne große Kochkünste. Unser Rezept ist gelingsicher und beschert dir einen leckeren Genussmoment nach Feierabend oder zum Mittag- oder Abendessen am Wochenende. Hier kommt das Alltagsgericht, das dir den Alltag verschönert.

Hähnchenschenkel in Spinat-Pilzrahm: unkomplizierter Genuss

Hähnchenschenkel sind geschmacksintensiv und viel saftiger als die oft trockene Hähnchenbrust, da sie mehr Fett enthalten. Dank der Haut, die beim Anbraten knusprig wird, und dem dunklen Fleisch, das selbst bei längerer Garzeit zart bleibt, gelingen Hähnchenschenkel fast immer perfekt.

Wenn du die Haut besonders knusprig magst, tupfe die Schenkel vor dem Braten mit Küchenpapier trocken und würze sie großzügig. Und damit geht unser Rezept für Hähnchenschenkel mit Spinat-Pilzrahm schon los: Brate die Schenkel in einer Pfanne scharf an. Nimm sie anschließend heraus und lege sie beiseite. Gib Champignons in die Pfanne, brate sie kurz, füge Knoblauch und Zwiebeln hinzu und gib anschließend den Spinat hinein. Lösche alles mit Hühnerbrühe und Sahne ab, streue Parmesan hinein und lass die Soße aufkochen. Nun kommen die Hähnchenschenkel zurück in die Pfanne, wo sie 20 Minuten vor sich hinköcheln.

Fertig sind deine Hähnchenschenkel mit Spinat-Pilzrahm! Dazu passen Reis, Nudeln oder frisches Brot. Und wenn du die Hähnchenschenkel mal mit Tofu oder Kichererbsen austauschen willst, hast du im Handumdrehen ein anderes Gericht, das Variation auf deine Speisekarte bringt und auch die Vegetarier am Tisch glücklich macht.

