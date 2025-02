Hähnchenschenkel mit Kartoffelspalten und Paprika vom Blech

Wasche die Kartoffeln gründlich ab und schneide sie in Spalten. Ziehe die Zwiebeln ab. Wasche die Paprikaschoten und entferne die Kerne. Schneide beides in breite Stücke. Teile die Hähnchenschenkel am Gelenk. Gib alles auf ein gefettetes Blech oder in eine große Auflaufform.