Zum Wegknuspern gut: Hafer-Schokoladenkekse

Ich kann die Uhr danach stellen: Spätestens am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr meldet sich bei mir der Appetit auf etwas Süßes. Egal wie satt ich auch bin. Dabei dürfen es auch nicht irgendwelche Süßigkeiten sein. Ich bin da wählerisch. Am liebsten müssen es Kekse sein, richtig schön knusprig und am liebsten mit Schokolade drin. So wie bei diesen Hafer-Schokoladenkeksen.

Schnell gebacken: Hafer-Schokoladenkekse

Das tolle an Keksen: Du kannst eine große Ladung von ihnen auf einmal backen und hast so die ganze Woche etwas davon. So ist zumindest die Idealvorstellung. Manchmal schmecken die Kekse auch so gut, dass sie nicht lang genug halten und schon nach kurzer Zeit verputzt sind. Ein ganz heißer Kandidat, um deine neuen Lieblingskekse zu werden, sind diese knusprigen Hafer-Schokoladenkekse. Durch den Hafer bekommen sie einen besonderen Crunch und die dunklen Schokoladenstücke sorgen für eine herbe Note.

Aber genug geredet. Möglicherweise tropft dir vom Lesen schon der süße Zahn. Dann mach dich gleich ans Werk und gönn dir eine Extraportion knusprig-schokoladiger Kekse, für die du gerade einmal eine halbe Stunde brauchst.

Aus weicher Butter, braunem und weißem Zucker schlägst du eine cremige Masse, zu der du anschließend das Ei und den Vanilleextrakt dazugibst. Mehl, Natron und Salz mischst du separat in einer Schüssel. Diese Mischung rührst du nach und nach zu der Butter-Ei-Masse zu einem glatten Teig. Hebe noch die Haferflocken und die Schokostücke unter und teile mit einem Löffel kleine Portionen ab. Die setzt du mit Abstand zueinander, die Kekse gegen im Ofen noch auseinander, auf ein Backblech. Und dann wandern sie auch schon in den vorgeheizten Backofen. Sind die Ränder leicht braun und die Mitte noch weich, können die Kekse schon wieder heraus und abkühlen.

Von leckeren Keksen können wir nie genug bekommen. Von diesen Miso-Cookies wirst du ebenfalls begeistert sein. Auch diese Dattel-Haferkekse bieten reinstes Knuspervergnügen und für die Bananen-Haferflockenkekse brauchst du nur drei Zutaten.