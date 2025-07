Eine Zutat in diesem Cookie-Rezept wird dich überraschen

Lust auf so richtig saftige, intensive Cookies? Was für eine Frage! Dann ran an die Rührschüssel und bereite Haferflocken-Zucchini-Cookies zu. Ja, du hast richtig gelesen. Das beliebte Sommergemüse macht sich nämlich auch richtig gut in süßem Gebäck. Du glaubst mir nicht? Probier es doch einfach mal aus und überzeuge dich selbst!

So lecker sind Haferflocken-Zucchini-Cookies

Cookies müssen so richtig saftig sein, fast schon so, als sei der Teig innen noch nicht ganz durch. Das ist meine Meinung und von dieser weiche ich nicht ab. Eine Möglichkeit, diese Textur zu erreichen, ist mit Zucchini. Der Sommerkürbis besteht zu über 90 Prozent aus Wasser. Dadurch bringt er Gebäck Saftigkeit, Volumen und eine gewisse Frische. Perfekt für diese Haferflocken-Zucchini-Cookies!

Während die Zucchini für eine Saftigkeit sorgen, bringt der Hafer der Haferflocken-Zucchini-Cookies eine kernige Struktur und einen leicht nussigen Unterton. Wusstest du schon, dass Haferflocken ein wahres Superfood sind und dich mit wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgen? Mit dem Wissen nascht es sich doch gleich etwas entspannter, schließlich tust du dir mit diesen Cookies nicht nur seelisch etwas Gutes. Ob sie wirklich gesund sind, ist eine andere Frage, aber man muss ja auch nicht immer in Schwarz-Weiß denken.

Die Zubereitung der Haferflocken-Zucchini-Cookies ist ein Kinderspiel. Nimm zunächst eine mittelgroße Zucchini, reibe sie grob und drücke mit einem Geschirrhandtuch etwas Wasser aus, damit der Teig nicht zu flüssig wird. Dazu kommen geschmolzene Butter, brauner Zucker, ein Ei und ein Päckchen Vanillezucker. Mehl mischst du nun rasch mit Haferflocken, Backpulver und Salz.

Unter den fertigen Teig hebst du Schokotropfen, aber ebenfalls nur kurz. Rührst du Cookie-Teig zu lange, wird er matschig. Stelle die Masse kurz kalt und setze sie dann teelöffelweise auf ein Blech. Backe deine Haferflocken-Zucchini-Cookies etwa zehn bis 12 Minuten, bis die Ränder leicht goldbraun sind. Das war’s auch schon, jetzt darf genascht werden!

Haferflocken-Zucchini-Cookies Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zucchini

100 g Butter geschmolzen

150 g brauner Zucker

1 Ei

1 Pck. Vanillezucker

150 g Mehl

100 g Haferflocken

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Schokotropfen Zubereitung Reibe die Zucchini grob und drücke sie in einem Geschirrhandtuch gut aus.

Verrühre die geschmolzene Butter mit braunem Zucker, Ei und Vanillezucker zu einer glatten Masse.

Mische Mehl, Haferflocken, Backpulver und Salz in einer zweiten Schüssel.

Gib die trockenen Zutaten zu den feuchten und rühre alles zusammen, bis es sich gerade so vermischt. Hebe die Zucchini und die Schokotropfen rasch unter.

Stelle den Teig etwa 30 Minuten kalt.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Setze ihn dann teelöffelweise auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und forme kleine Häufchen.

Backe die Cookies ca. 10 Minuten, bis die Ränder leicht goldbraun sind.

