Dieser Auflauf zum Frühstück wird dich begeistern

Dass Aufläufe herzhaft sein müssen, ist in vielen Köpfen verankert. Aber warum eigentlich? Schließlich kannst du nach Herzenslust alles in den Ofen schieben, was nicht schnell genug wegläuft. Ein süßer Auflauf aus Reis oder Quark schmeckt hervorragend und eignet sich perfekt für ein gemütliches Frühstück. Heute gibt es einen Haferflocken-Apfel-Auflauf, der die ganze Familie begeistern wird.

Haferflocken-Apfel-Auflauf: Wohlfühlrezept!

Dieses Rezept für Haferflocken-Apfel-Auflauf ist fast zu schön, um wahr zu sein. Du brauchst keine teuren oder ausgefallenen Zutaten und musst nicht mal viel Zeit einplanen. Du benötigst einige Äpfel – am besten eignet sich eine leicht säuerliche Sorte, im Grunde kannst du aber wählen, was du magst. Diese schneidest du in dünne Scheiben.

Zusätzlich benötigst du Haferflocken, Milch, Apfelmark und Zimt. Eier sind hier nicht vonnöten, denn die Haferflocken quellen im Ofen auf und bilden so eine gleichmäßige Masse. Achtest du auf pflanzliche Ernährung, ist es überhaupt kein Problem, anstelle der Kuhmilch auf eine Alternative aus Hafer, Erbsen oder Soja zurückzugreifen. Alles wird vermischt und in den Ofen geschoben 🛒, wo der Haferflocken-Apfel-Auflauf nicht nur eine leichte Kruste bekommt, sondern auch noch herrlich durchzieht.

Wusstest du, dass Haferflocken ein echtes heimisches Superfood sind? Sie sind ballaststoffreich, was deine Verdauung unterstützt, stecken voller Mineralstoffe wie Magnesium, Phosphor und Eisen und beinhalten wertvolle Vitamine. Zudem versorgen sie deinen Körper mit pflanzlichen Proteinen.

Dein Haferflocken-Apfel-Auflauf schmeckt als wärmendes und energiegebendes Frühstück ebenso gut wie als gesunder Snack am Nachmittag. Ob Klein oder Groß, deine ganze Familie wird begeistert um den Tisch sitzen, wenn du ihnen dieses warme, süße Gericht servierst.

Wir haben noch mehr leckere Rezepte für süße Aufläufe für dich! Wie wäre es zum Beispiel mit einem herbstlichen Pflaumen-Auflauf oder diesem Schoko-Bananen-Auflauf? Und wenn du Brotreste übrig hast, bereite doch mal einen süßen Brotauflauf mit Blaubeeren zu.

Haferflocken-Apfel-Auflauf Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Äpfel

150 g Haferflocken

2 EL Leinsamen geschrotet

350 ml Milch oder pflanzliche Alternative

3 EL Apfelmark

1 TL Zimt Zubehör 1 runde Auflaufform, 20 cm Durchmesser Zubereitung Schneide die Äpfel in dünne Scheiben. Vermische die restlichen Zutaten zu einer Masse und hebe die Äpfel unter. Hebe dabei ein paar Scheiben zur Deko auf. Fülle die Mischung in eine Auflaufform und verteile die restlichen Scheiben auf dem Auflauf. Schiebe den Auflauf bei 180 °C Ober- und Unterhitze in den Ofen und backe den Auflauf für 25 Minuten goldbraun.

