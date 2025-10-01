Kuchen zum Frühstück? Nur, wenn es Haferflocken-Apfel-Tarte gibt

Manchmal gibt es nichts Besseres als ein süßes Frühstück. Bonuspunkte, wenn dieses gleichzeitig nachhaltig satt macht und trotzdem irgendwie als gesund bezeichnet werden kann. Zumindest fast. Diese Haferflocken-Apfel-Tarte ist genau das: Ein Gebäck, das mit frischen Früchten und kernigen Haferflocken, dafür aber ohne raffinierten Zucker punktet. Ein echtes Wunderwerk, das lange satt und glücklich macht.

Haferflocken-Apfel-Tarte: gesundes Frühstück aus dem Ofen

Haferflocken-Apfel-Tarte ist perfekt für den kühlen Herbstmorgen, an dem es etwas Besonderes braucht, um damit klarzukommen, dass es draußen noch dunkel ist. Wenn dann ein himmlischer Duft durch die Wohnung zieht, sieht alles gleich viel weniger düster aus. Und wenn dieser Duft dann auch noch von etwas stammt, das mehr Kuchen als Frühstück ist und trotzdem satt macht, dann kann der Tag erst richtig losgehen!

Der Boden unserer Haferflocken-Apfel-Tarte besteht – wie du bestimmt schon vermutet hast – nicht aus klassischem Mürbeteig, sondern aus einer Mischung aus Haferflocken, gemahlenen Nüssen und etwas Butter. Das sorgt für extra Biss, bringt ordentlich Ballaststoffe und macht lange satt. Haferflocken sind aus gutem Grund ein Frühstücks-Klassiker: Sie halten den Blutzuckerspiegel stabil und liefern dadurch konstant Energie. In Form dieser Tarte bewirken sie das gleiche wie eine Schüssel Porridge, wirken allerdings wie ein kleiner Luxusmoment am Morgen.

Natürlich lebt eine gute Haferflocken-Apfel-Tarte nicht nur vom knusprigen Boden, sondern auch von ihrer Füllung. Diese basiert auf Quark, der eine cremige Textur liefert. Quark punktet mit viel Eiweiß und hält dich zusätzlich satt, ohne schwer im Magen zu liegen. Würze die Masse mit etwas Zimt und Vanille, was zusammen mit den Äpfeln den klassischen Apfelkuchen-Charakter hervorruft – nur eben leichter und frischer. Dazu gesellen sich Äpfel, die beim Backen leicht karamellisieren. Dadurch bekommt die Tarte ein herrlich intensives Aroma, von dem du gern noch ein zweites Stück nehmen wirst.

Haferflocken-Apfel-Tarte Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Boden: 150 g Haferflocken kernig

80 g gemahlene Mandeln

60 g Butter geschmolzen

2 EL Honig oder Ahornsirup Für die Füllung: 250 g Quark Magerquark oder 20 %

100 g Joghurt

2 Eier

2 EL Honig oder Ahornsirup

1 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt

2-3 Äpfel Zum Bestreuen: 1 TL Zimt

1 EL Haferflocken Zubehör (26 cm Durchmesser, gibt es hier online 🛒 1 Tarteform Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Vermische Haferflocken, Mandeln, Butter und Honig zu einer krümeligen Masse. Drücke diese gleichmäßig in eine gefettete Tarteform und ziehe dabei auch einen Rand hoch. Stelle die Form kurz kalt. Verrühre Quark, Joghurt, Eier, Honig, Zimt und Vanille zu einer glatten Creme. Verteile sie auf dem Boden. Wasche die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in dünne Scheiben. Lege sie fächerförmig auf die Quarkmasse. Bestreue die Oberfläche mit etwas Zimt und Haferflocken. Backe die Tarte 35-40 Minuten, bis die Füllung gestockt ist und die Äpfel leicht karamellisiert sind.

