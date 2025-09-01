Endlich wieder Apfelkuchenzeit!

Haferflocken sind in der Küche ein nicht wegzudenkendes Allroundtalent, denn mit ihnen lässt sich allerhand zubereiten. Gleiches gilt aber auch für den Apfel. Wir kombinieren beides und backen daraus einen Haferflocken-Apfelkuchen. Los geht’s.

Einfaches Rezept: Haferflocken-Apfelkuchen

Apfelkuchen gibt es in so vielen unterschiedlichen Varianten, dass man sie gar nicht mehr zählen kann, und trotzdem haben wir heute ein weiteres Apfelkuchenrezept für dich. Gemischt mit kernigen Haferflocken hast du ihn bestimmt noch nicht gegessen. Die Flocken sorgen für einen tollen Biss. Und gesund sind sie auch noch! Schließlich stecken darin viel Eisen und sättigende Ballaststoffe.

Neben Haferflocken besteht unser Apfelkuchen natürlich noch aus Äpfeln. Zu den herkömmlichen Zutaten wie Mehl, Backpulver und Eiern haben sich hier außerdem gemahlene Mandeln und Ahornsirup als Süßungsmittel hineingeschlichen. Das bringt eine nussige, karamellige Note in den Kuchen. Überzeug dich selbst davon!

Los geht es mit dem Teig, für den du zuerst die weiche Butter mit dem Ahornsirup schaumig rührst. Danach fügst du die Eier und das Mark einer Vanilleschote hinzu und vermengst alles mit Mehl, Backpulver, einer Prise Salz, Zimt, Haferflocken und gemahlenen Mandeln zu einem glatten Teig.

Nun bereitest du die Äpfel vor. Schäle sie, entferne die Kerne und schneide sie dann in gleich große Würfel. Verteile einen Teil des Teigs auf dem Boden einer eingefetteten Springform und streue die Apfelstücke gleichmäßig darauf. Danach kommt der restliche Teig darüber und der Haferflocken-Apfelkuchen wandert für 60 Minuten in den Ofen. Wenn er goldbraun ist, ist er fertig.

Serviere den saftigen Kuchen mit einer Kugel Vanilleeis oder Schlagsahne. Auch Vanillesoße passt gut dazu.

Kannst du auch nicht genug von Apfelkuchen bekommen und bist ständig auf der Suche nach neuen Rezepten zum Ausprobieren? Dann lass dich von unseren anderen Kuchenideen mit Apfel inspirieren. Backe doch mal den cremigen Puddingkuchen mit Apfelmus oder den Klassiker gedeckter Apfelkuchen. Ein besonderer Tipp: dieser französische Apfelkuchen.

Haferflocken-Apfelkuchen Judith 4.14 ( 44 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Springform, 24 Zentimeter Zutaten 1x 2x 3x 150 g Butter weich

80 g Ahornsirup online, zum Beispiel hier 🛒

1 Vanilleschote

3 Eier

100 g Mehl

2 TL Backpulver

60 g gemahlene Mandeln

150 g Haferflocken

1 Prise Salz

1/2 TL Zimt

4 Äpfel Zubereitung Fette eine runde Springform mit Butter ein und heize den Backofen auf 190 °C Ober- und Unterhitze vor.

Verrühre mit einem Mixer die Butter mit dem Ahornsirup.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus und gib es mit in die Schüssel. Rühre einzeln die Eier mit ein und hebe danach Mehl, Backpulver, gemahlene Mandeln, Salz, Haferflocken und Zimt unter.

Schäle die Äpfel, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel.

Fülle einen Teil des Teigs in die gefettete Springform, streiche ihn glatt und verteile die Apfelstücke darauf. Danach kommt der restliche Teig obendrüber.

Backe den Kuchen auf mittlerer Schiene für rund 60 Minuten, bis er goldbraun ist. Mache zwischendurch die Stäbchenprobe.

