Dieser gesunde Haferflocken-Auflauf mit Beeren wird dich begeistern. Er ist nicht nur einfach und schnell zubereitet, sondern auch unglaublich lecker und gesund. Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, Proteinen und Vitaminen und können auf viele verschiedene Arten zubereitet werden, um ein köstliches und nahrhaftes Frühstück zu zaubern.

Einfaches Rezept für Haferflocken-Auflauf

Der Haferflocken-Auflauf mit Beeren ist eine großartige Wahl für ein gesundes Frühstück, das dir Energie für den ganzen Tag gibt. Denn die in den Haferflocken enthaltenen Nährstoffe versorgen den Körper mit allem, was er für einen guten Start in den Tag benötigt.

Neben Beeren kannst du natürlich auch andere Früchte wie Bananen oder Äpfel hinzufügen oder Gewürze wie Zimt oder Ingwer verwenden, um dem Auflauf mehr Geschmack zu verleihen.

Dieses Rezept ist besonders geeignet für Menschen, die morgens oft keine Zeit haben, ein aufwendiges Frühstück zuzubereiten, aber trotzdem Wert auf eine gesunde Ernährung legen. Der Haferflocken-Auflauf kann auch im Voraus zubereitet und bei Bedarf wieder aufgewärmt werden. Am besten schmeckt er aber frisch.

Der Haferflocken-Auflauf ist zudem eine großartige Möglichkeit, die Familie am Wochenende mit einem besonderen Frühstück zu verwöhnen. Warum probierst du dieses köstliche Auflauf-Rezept nicht aus und beginnst deinen Tag mit einem gesunden Frühstück?

Haferflocken-Auflauf mit Beeren Anke keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken

200 g Beeren

150 ml Mandelmilch ungesüßt

250 ml Wasser

1 TL Ahornsirup

50 g Walnüsse

50 g Kokosflocken

Kokosöl zum Einfetten Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C vor und fette eine Auflaufform mit Kokosöl ein. Bringe außerdem das Wasser zum Kochen, gib die Haferflocken hinein und lass sie etwa 10 Minuten lang quellen.

Vermische die Haferflocken danach mit der Mandelmilch, dem Ahornsirup und den Beeren.

Verteile alles in der Auflaufform und garniere den Auflauf mit den Walnüssen und Kokosflocken.

Backe den Haferflocken-Auflauf zum Schluss für 20 Minuten im Ofen. Tipp: Wenn du magst, kannst du zum Haferflocken-Auflauf noch Zimt oder Vanillemark hinzufügen.

