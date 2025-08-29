Saftig, ballaststoffreich & schnell gemacht: Frühstücksmuffins mit Birne

Muffins zum Frühstück? Ja, das geht! Wer die kleinen Küchlein eher mit nachmittäglichem Kaffee und Kuchen verbindet, wird jetzt Augen machen. Denn diese Haferflocken-Birnen-Muffins sind ebenso perfekt als Frühstücksnascherei geeignet – Ballaststoffe und wenig Zucker inklusive. Wie das Gebäck trotzdem richtig schön saftig wird, verraten wir dir nur zu gern. Hier ist das Rezept.

Haferflocken-Birnen-Muffins: kernig, saftig, lecker

Wer sagt denn, dass Muffins nichts fürs Frühstück sind? Schließlich ist die erste Mahlzeit des Tages wichtig und sollte nicht als Nebensächlichkeit betrachtet werden. Warum also nicht ein Lieblingsgebäck so zubereiten, dass es schon früh schmeckt? Diese Haferflocken-Birnen-Muffins beweisen, dass genau das möglich ist. Kuchen zum Frühstück – aber auf zumindest halbwegs gesunde Art und Weise.

Jetzt, wo die ersten Birnen reif werden, wird es wieder Zeit, allerlei leckeres Gebäck damit zuzubereiten. Unsere Haferflocken-Birnen-Muffins sind ein hervorragender Start in die Birnen-Saison. Sie sind schnell gemacht und lassen sich super einfrieren. Perfekt, um sich morgens einen oder zwei der kleinen Köstlichkeiten in den Ofen zu schieben und sie warm zu genießen.

Die Zubereitung ist wirklich einfach. Schäle und würfele ein paar reife, aber nicht zu weiche Birnen und stelle sie beiseite. Dann vermischst du die trockenen Zutaten, in diesem Fall kernige Haferflocken, Mehl, Backpulver und einen Hauch Zimt. Die Haferflocken sorgen für eine bissfeste Struktur und sind außerdem reich an Ballaststoffen, welche gut für deinen Darm sind. In einer zweiten Schüssel verrührst du Öl oder zerlassene Butter, ein Ei, etwas Joghurt und Ahornsirup nach Geschmack. Die gewürfelte Birne kommt zum Schluss in den Teig. Fülle alles in Muffinförmchen und backe die Muffins etwa 20 bis 25 Minuten. Das war’s auch schon!

Birnen-Haferflocken-Muffins sind perfekt geeignet, um sie direkt in einer größeren Menge zuzubereiten und dann einzufrieren. So hast du immer einen süßen Happen griffbereit, der dich gleichzeitig eine Weile satt hält. Ob im Büro, zur Kindergeburtstagsfeier oder für die nächste Brunch-Party – diese Muffins rocken!

Haferflocken lassen sich perfekt zu Muffins verarbeiten. Entdecke weitere, leckere Rezepte dafür auf unserer Seite. Lecker sind zum Beispiel auch Haferflocken-Honig-Muffins, Morning Glory Muffins oder diese Haferflocken-Mandel-Muffins.

Haferflocken-Birnen-Muffins Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 120 g kernige Haferflocken

120 g Weizenmehl Type 405

1 1/2 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 TL Zimt

1 Prise Salz

1 Ei

200 g Joghurt

80 ml Pflanzenöl

70 Ahornsirup je nach gewünschter Süße

1 TL Vanilleextrakt

2 mittelgroße Birnen ca. 200 g Fruchtfleisch Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Mische in einer großen Schüssel Haferflocken, Mehl, Backpulver, Natron, Zimt und Salz.

Verrühre in einer zweiten Schüssel das Ei mit dem Joghurt, dem Öl, dem Ahornsirup und der Vanille.

Schäle die Birnen, entferne das Kerngehäuse und schneide das Fruchtfleisch in kleine Würfel. Hebe die Birnenwürfel unter die feuchten Zutaten.

Gib die feuchten Zutaten zu den trockenen und vermenge alles zügig mit einem Teigschaber. Achte dabei darauf, nicht zu lange zu rühren.

Verteile den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen. Backe die Muffins etwa 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind und eine Stäbchenprobe sauber bleibt.

