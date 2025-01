Brot backen: Dieses Haferflocken-Brot ohne Hefe schmeckt wie vom Bäcker

Hast du schon einmal selbst Brot gebacken? Der Duft, wenn der Teig im Ofen durchbackt, der Moment, wenn du das Brot auf ein Gitter stürzt und seine perfekte Form bewundern kannst. Die erste Scheibe, die noch leicht warm ist und auf der die Butter deshalb so toll schmilzt – hach, manchmal kann das Glück so einfach sein. Einfach lässt sich auch dieses Haferflocken-Brot nachbacken. Mit dem Rezept kannst du dir den kleinen Glücksmoment direkt nach Hause holen. Denn eins ist klar: Selbst gemacht schmeckt einfach immer besser!

Haferflocken-Brot backen: Rezept ohne Mehl und Hefe

Für unser Haferflocken-Brot machst du dein Mehl einfach selbst, indem du Haferflocken im Mixer zerkleinerst. Außerdem brauchst du für den Teig keine Hefe. Das hat gleich mehrere Vorteile: Du musst keine extra Zeit einplanen, damit der Teig ruhen und wachsen kann, und zudem nicht bangen, ob er überhaupt aufgeht.

Im Haferflocken-Brot landen neben Haferflocken auch jede Menge Nüsse, Kerne und Samen. Es steckt demzufolge also voller guter Ballaststoffe. Die sind, anders als ihr Name vielleicht vermuten sind, aber keinesfalls beschwerend, sondern im Gegensatz richtig gut für Magen und Co. und halten dich zudem lange satt. Mahle die Nüsse grob oder fein, um dem Brot zusätzlichen Biss zu verleihen.

Und womit schmeckt das Haferflocken-Brot am besten? Natürlich mit einem selbst gemachten Aufstrich! Wie wäre es beispielsweise mit Nutella aus eigenem Hause oder anderen süßen Aufstrichen? Aber auch herzhafte Toppings wie Avocado-Hummus passen super zum Brot.

