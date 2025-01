Nur 5 Zutaten: So backst du schnelle Haferflocken-Cookies

Der Appetit auf eine süße Kleinigkeit ist groß, doch der nächste Supermarkt oder Bäcker so weit weg? Dann schau‘ dich mal schnell in deiner Küche oder Vorratskammer um. Die fünf Zutaten für unser Rezept für schnelle Cookies findest du dort bestimmt im Nu. In jedem Fall Banane, Haferflocken und ein Nussmus. Beim Rest wird zur Not improvisiert mit Schokolade, anderen Nüssen oder Trockenfrüchten. Also trau‘ dich – belohnt wirst du mit himmlisch-leckeren, schnellen Haferflocken-Cookies!

Schnelle Haferflocken-Cookies mit Banane und Schokolade

Die Basis der schnellen Haferflocken-Cookies bildet Banane. Die ideale Resteverwertung also, wenn die Bananen mal wieder zu lange in der Obstschale liegen geblieben sind, du Lust auf einen süßen Snack hast, aber nicht schon wieder ein Bananenbrot damit backen möchtest. Dazu gesellen sich zarte Haferflocken, der ideale Begleiter für Kekse. Wer gerne Cookies mit mehr Biss mag, kann statt der zarten Haferflocken auch die kernige Variante nehmen.

Ein köstliches Nussmus deiner Wahl sorgt zusätzlich für Geschmack und eine cremige Textur der Cookies. Mandel- oder Erdnussmus können wir uns gut in den Cookies vorstellen, ebenso wie Pistazie oder Haselnuss. Schnelle Haferflocken-Cookies lassen sich damit immer wieder im Geschmack abwandeln und werden ohne Zusatz von Zucker angenehm süß.

Auch die restlichen Zutaten für unsere schnellen Haferflocken-Cookies kannst du ganz nach deinem Geschmack verändern – je nachdem, was du magst und was deine Vorräte an Zutaten hergeben. Wir haben uns bei diesem Rezept für gehackte Schokolade und Cranberrys entschieden. Andere Trockenfrüchte, Nüsse oder kleine Süßigkeiten wie Smarties, Gummibärchen oder Marshmallows machen aus den schnellen Cookies kleine Köstlichkeiten für den schnellen Genuss.

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr Cookies zu backen, dann haben wir weitere tolle Keks-Rezepte für dich. Schokoholics werden unsere weichen Schokokekse ebenso lieben wie die schokoladigen Oreo-Brownies. Wer es lieber fruchtig mag, dem können wir unsere Apfelkekse empfehlen.