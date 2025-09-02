Dieses Frühstück liebt sogar das Krümelmonster

Heute gibt es Kekse zum Frühstück! Moment, ist das wirklich eine gute Idee? Na klar! Denn diese Haferflocken-Frühstückskekse mit Banane geben dir lange Energie und das ganz ohne raffinierten Zucker. Eine Knabberei, die dich locker bis zum Mittagessen satt hält, ohne, dass du zwischendurch einen Zucker-Crash erleidest. Wie das funktionieren soll? Das erfährst du jetzt!

Haferflocken-Frühstückskekse mit Banane: ohne Zucker, trotzdem süß

Haferflocken galten lange als altmodische Zutat, die nur in langweiligen Gerichten wie Haferschleim ihre Verwendung finden. Doch seit einigen Jahren hat sich ein großer Hype um sie gebildet. Heute gelten sie als heimisches Superfood, das auf keinem Speiseplan mehr fehlen sollte. Das liegt einerseits daran, dass das Getreide einen hohen Ballaststoffgehalt aufweist. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung und halten die Darmflora aufrecht – und vermutlich essen wir alle ständig zu wenig davon.

Doch nicht nur das macht Haferflocken besonders. Sie enthalten auch Beta-Glucan, das sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken kann. Dazu kommen komplexe Kohlenhydrate, die dich lange satt halten. Klingt gut, oder? Für unsere Haferflocken-Frühstückskekse mit Banane kombinieren wir sie mit reifem Obst zu einer Nascherei, die dich super gelaunt in den Tag bringt.

Für die Zubereitung der Haferflocken-Frühstückskekse mit Banane brauchst du natürlich Haferflocken und reife Bananen. Hier eignen sich besonders Früchte, die bereits braune Punkte auf der Schale haben. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Zeichen für Verderb, vielmehr sind diese Punkte Zuckerflecken, die auf ein besonders süßes Inneres hinweisen – perfekt zum Backen. Sie bringen genug Süße mit, sodass du auf zusätzlichen, raffinierten Zucker locker verzichten kannst.

Zerdrücke also zwei reife Bananen, vermenge sie mit den Haferflocken (am besten sind hier kernige geeignet, die geben mehr Biss), rühre etwas Nussmus, Salz und eine Prise Zimt dazu und mische alles gut durch. Aus der Masse formst du kleine Kekse, legst sie auf ein Backblech und backst sie, bis sie knusprig sind. Blitzschnell, superlecker und du leistet auch noch einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Besser geht es kaum!

Süßes Frühstück ist immer eine gute Idee, noch besser, wenn es kaum oder keinen raffinierten Zucker enthält. Mach zum Beispiel mal Bananenwaffeln ohne Zucker oder ein Bananenbrot ohne Zucker. Oder wie wäre es mit einem Haferflockenauflauf mit Kirschen?

Haferflocken-Frühstückskekse mit Banane Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Bananen

2 EL Nussmus z.B. dieses hier 🛒

1 TL Zimt

1 Prise Salz

150 g kernige Haferflocken

1 EL gehackte Nüsse

1 EL gemischte Saaten

1 EL Schokodrops zuckerfrei Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schäle die Bananen und zerdrücke sie in einer großen Schüssel mit einer Gabel zu feinem Mus. Rühre Nussmus, Zimt und Salz unter.

Gib die Haferflocken dazu und vermenge alles gut. Hebe Nüsse, Saaten und Schokodrops unter.

Forme mit feuchten Händen kleine Kekse und drücke sie leicht flach. Verteile sie auf dem vorbereiteten Backblech.

Backe die Frühstückskekse im heißen Ofen etwa 20 Minuten, bis sie goldbraun und leicht knusprig sind.

