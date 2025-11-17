Kleine Kraftpakete mit großem Wohlfühlfaktor: Muffins mit Haferflocken und Gewürzen

Muffins zum Frühstück sind eine super Idee! Ja, das meine ich ernst. Nicht nur zu besonderen Anlässen, wir sollten alle mit mehr Kuchen in den Tag starten. Zumindest, wenn dieser Kuchen ohne raffinierten Zucker auskommt und noch dazu voller Haferflocken steckt. Genau das tun unsere Haferflocken-Gewürz-Muffins. Zuschlagen!

Haferflocken-Gewürz-Muffins: gesund genießen

Haferflocken sind ein bisschen wie ein Außenseiter in einem Sport, der dann doch irgendwie überraschend gut dabei ist, und am Ende nicht nur die Trophäe, sondern auch die Herzen des Publikums für sich erobert. Ich würde ein Beispiel geben, aber die Wahrheit ist: Ich habe keine Ahnung. Aber manchmal, zur Olympiade oder Fußball-WM höre ich von genau solchen Teams und ich habe beschlossen, diese Geschichten einfach zu glauben. Tatsächlich weiß ich viel mehr über Haferflocken als über auch nur irgendeinen Sport.

Wusstest du zum Beispiel, dass Hafer zwar ein Getreide ist, aber von Natur aus kein Gluten enthält? Oder, dass das Getreide die Fähigkeit hat, deinen Blutzucker- und Cholesterinspiegel zu senken? Ich könnte weitermachen, aber ich vermute, dass du gerade ein Gesicht machst wie ich, wenn mir jemand etwas von den letzten Fußballergebnissen erzählt. Also kommen wir lieber zum Rezept.

Für den Teig der Haferflocken-Gewürz-Muffins rührst du zuerst geschmolzene Butter mit etwas Honig cremig. Dann kommen Eier dazu, etwas Kürbis-Püree, gefolgt von Buttermilch und natürlich den Haferflocken. Im Idealfall hast du diese vorher eingeweicht. Warum? Jetzt muss ich doch noch einmal nerven: Haferflocken enthalten Phytinsäure, welche die Aufnahme von wichtigen Mineralstoffen wie Eisen, Kalium und Magnesium hemmen kann. Diese wird durch Wasser jedoch ausgewaschen, was die Flocken noch gesünder macht.

Natürlich dürfen Gewürze in Haferflocken-Gewürz-Muffins nicht fehlen. Ich entscheide mich dabei gern für gemahlenen Zimt, Muskat, Nelken und eine Prise Kardamom. Diese schmecken gut, wärmen einen durch und durch und sorgen dafür, dass deine Küche duftet wie eine Weihnachts-Backstube. So startet man doch gern in den Tag!

Noch mehr Muffin-Rezepte findest du bei uns. Backe auch mal Pekannuss-Muffins, Bananen-Quark-Muffins oder Cranberry-Haferflocken-Muffins zum Frühstück. Für die gemütliche Stimmung sorgen unsere Kolleginnen und Kollegen von Geniale Tricks mit tollen DIY-Ideen wie diesen Deko-Bilderrahmen mit Blättern.

Haferflocken-Gewürz-Muffins Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 150 g Haferflocken zart oder kernig

100 ml heißes Wasser zum Einweichen

80 g geschmolzene Butter

80-100 g Honig nach gewünschter Süße

2 Eier

150 g Kürbispüree

150 ml Buttermilch

150 g Hafermehl gibt es online etwa hier 🛒

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz

1 TL Zimt

1/4 TL Muskat

1/4 TL gemahlene Nelken

1 Prise Kardamom Zubereitung Weiche die Haferflocken in dem heißen Wasser etwa 10 Minuten ein. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Vermische in der Zeit die geschmolzene Butter mit dem Honig, bis eine cremige Masse entsteht. Rühre die Eier ein, gib das Kürbispüree dazu und anschließend die Buttermilch. Rühre die eingeweichten Haferflocken unter. Mische in einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, Salz sowie alle Gewürze. Gib die trockenen Zutaten zur feuchten Masse und rühre nur so lange, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Verteile den Teig auf 12 Muffinförmchen und backe die Muffins 18-20 Minuten, bis sie schön aufgegangen und goldbraun sind.

