Gesund frühstücken mit diesen schnellen Haferflocken-Honig-Muffins

Bist du jemand, der morgens nur langsam in die Gänge kommt oder jemand, der sofort fröhlich aufstehen kann? Egal, zu welcher Gattung du gehörst, Zeit für ein gutes Frühstück muss trotzdem sein. Perfekt passen da unsere Haferflocken-Honig-Muffins, die deine Lebensgeister wecken und gleichzeitig genug Energie für den Tag liefern.

Rezept für Haferflocken-Honig-Muffins

Brötchen können zum Frühstück eine tolle Alternative zu Brötchen, Rührei und Co. sein. Zumindest wenn du sie mit gesunden Zutaten backst. Unsere Haferflocken-Honig-Muffins gehören definitiv dazu. Sie bestehen unter anderem aus Haferflocken und Naturjoghurt. Beide Zutaten liefern dir Eiweiß und sorgen so dafür, dass dich dein Frühstück lange satt macht. Statt Zucker verwenden wir zum Süßen Honig.

Das Gute: Die Muffins können locker am Abend gebacken werden und in der Nacht auskühlen. Am nächsten Morgen brauchst du nur noch frischen Kaffee kochen und kannst direkt in deinen Muffin beißen. Praktisch ist aber auch, dass du sie notfalls mitnehmen und auf Arbeit essen kannst, solltest du nach dem Aufstehen noch keinen Hunger haben.

Aber fangen wir mal an. Für die Muffins vermengst du Mehl, Haferflocken, Backpulver, Natron, Zimt und Salz miteinander. In eine zweite Schüssel kommen Eier, Honig, Joghurt, Milch und Rapsöl. Verrühre alles gut miteinander und gieße dann die flüssigen zu den trockenen Zutaten. Mixe daraus einen glatten Teig, fülle ihn in Muffinförmchen aus Papier und streue ein paar Haferflocken obendrauf. Backe die Muffins nun für 20 bis 25 Minuten, bis sie eine goldbraune Farbe haben. Ob sie fertig sind, kannst du mit der Stäbchenprobe überprüfen.

Wir lieben die kleinen und handlichen Mini-Kuchen zum Frühstück. Deshalb teilen wir hier mit dir unsere liebsten Frühstücksmuffin-Rezepte. Angetan haben es uns diese saftigen Frühstücksmuffins mit Apfel. Für einen energiegeladenen Start in den Tag empfehlen wir unsere Frühstücksmuffins mit Haferflocken und Joghurt. Wer es lieber herzhaft mag, probiert diese Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini.