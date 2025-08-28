Haferflocken-Joghurt-Fladen: herzhaft und sättigend

Diese Haferflocken-Joghurt-Fladen bringen frischen Wind in deine Küche. Sie sind supersimpel in der Zubereitung und machen so richtig satt. Backe sie dir als Pizza-Ersatz zum Lunch oder als knuspriges Abendessen.

Einfaches Rezept für Haferflocken-Joghurt-Fladen

Bei der Kombination von Haferflocken und Joghurt denkt man eher an ein süßes Frühstücksgericht. In diesem Rezept kombinieren wir beide Zutaten aber zu einem herzhaften Genuss, der einer Pizza ähnelt.

Die Zubereitung ist denkbar einfach und du kannst den ersten Fladen bereits nach einer halben Stunde genießen. Im Gegensatz zur Pizza backst du die Fladen außerdem nicht im Ofen, sondern in der Pfanne.

Vermische für den Teig Haferflocken, Joghurt und ein Ei in einer Schüssel. Gib dann Backpulver und Salz hinzu und verrühre alles zu einer gleichmäßigen Masse. Lass diese für rund zehn Minuten ruhen. So können die Haferflocken die Feuchtigkeit gut aufnehmen.

Erhitze dann etwas Öl in einer Pfanne und gib die Masse portionsweise mit Hilfe eines Löffels hinein. Drücke sie flach und forme sie in der Pfanne zu Fladen. Backe sie jeweils von beiden Seiten fünf Minuten aus und lass sie danach auf Küchenpapier abtropfen.

Garniere sie vor dem Servieren noch mit frischen Kräutern deiner Wahl.

Das Rezept ist wirklich einfach, der Genuss dafür umso größer. Du kannst beim Joghurt auf Naturjoghurt zurückgreifen oder griechischen Joghurt verwenden. Auch bei der Wahl der Kräuter und Gewürze bist du ganz frei. Oregano und Thymian verleihen den Haferflocken-Joghurt-Fladen ein mediterranes Aroma, Paprikapulver oder eine Prise Chili sorgen für Würze und Schärfe.

Für eine leckere Frühstücksvariante kannst du die Gewürze und Kräuter weglassen und dafür etwas Honig mit in den Teig geben.

Dank ihrer Vielseitigkeit werden die Haferflocken-Joghurt-Fladen sicherlich auch schnell zu deinem neuen Lieblingsrezept.

Haferflocken-Joghurt-Fladen Anke 4.38 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Haferflocken

250 g Joghurt

1 Ei

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL Paprikapulver

1 TL Thymian getrocknet, online z.B. hier 🛒

Öl zum Braten

frischer Thymian nach Belieben Zubereitung Verrühre die Haferflocken mit dem Joghurt und Ei in einer Schüssel.

Füge das Backpulver und Salz hinzu und rühre gut um. Gib das Paprikapluver und den getrockneten Oregano hinzu.

Lass die Masse für 5-10 Minuten ruhen.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne.

Forme mit Hilfe eines Löffels oder den Händen kleine Portionen und gib sie einzeln in die Pfanne.

Drücke sie flach und forme sie zu Fladen.

Backe die Haferflocken-Joghurt-Fladen von beiden Seiten jeweils 5-7 Minuten aus.

Lass sie danach auf einem Küchenpapier abtropfen.

Garniere die Fladen vor dem Servieren nach Belieben noch mit frischem Thymian.

