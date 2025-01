Haferflocken-Joghurt-Kuchen: gesund und saftig-lecker

Haferflocken können ohne Weiteres als Superfood bezeichnet werden. Sie stecken voller gesunder Inhaltsstoffe und sind eine hervorragende Energiequelle. Ob als Frühstücksbrei, in Müslis, Smoothies oder als Zutat in Backwaren – Haferflocken lassen sich in vielen Rezepten verwenden. So auch in unserem heutigen Rezept. Komm mit in die Küche, wir backen heute einen Haferflocken-Joghurt-Kuchen.

Einfaches Rezept für Haferflocken-Joghurt-Kuchen

Die Hauptzutaten für den leckeren Kuchen sind, wie sein Name schon verrät, Joghurt und gemahlene Haferflocken. Mit hinein kommen dann noch Eier, Backpulver, dunkle Schokolade, Butter und gesplitterte Mandeln. Zimt und Zucker sorgen für die nötige Süße und Aromen. Wer mag, kann zusätzlich noch Früchte wie Rosinen oder Blaubeeren unter den Teig heben.

Bei der Zubereitung gibt es kaum etwas zu beachten und der Haferflocken-Joghurt-Kuchen eignet sich auch für Backanfänger. Verrühre zuerst den Joghurt mit dem Backpulver und gib dann Eier und geschmolzene Butter hinzu. Dann rührst du Zucker und Zimt sowie gemahlene Haferflocken unter. Nach einer kurzen Ruhezeit für den Teig, in der er eindickt, gibst du noch Mandelstifte und Schokostückchen dazu. Zum Schluss füllst du den Teig in eine mit Backpapier ausgekleidete Form und bäckst ihn eine knappe halbe Stunde.

Das war es auch schon. Einfacher geht es wirklich nicht, oder? In Windeseile hast du einen leckeren Kuchen gebacken. Das macht ihn zum idealen Begleiter für einen spontanen Nachmittagskaffee mit Freunden oder wenn dich die Lust auf Süßes überfällt. Der Haferflocken-Joghurt-Kuchen schmeckt übrigens auch hervorragend zum Frühstück. Egal, wann du ihn genießt – probiere das einfache Rezept doch gleich selbst einmal aus.

