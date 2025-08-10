Haferflocken-Kokos-Schnitten: schmecken zum Frühstück oder als Snack

Mit diesem Rezept startest du lecker in den Tag. Backe dir saftige, chewy Riegel aus nussigen Haferflocken, zarter Kokosnote und schmelzenden Schokoladenchips. Die Haferflocken-Kokos-Schnitten kommen mit einfachen Zutaten daher und in einer guten halben Stunde hast du süße Leckerbissen auf dem Tisch stehen, die sowohl zum Frühstück als auch als Snack für zwischendurch überzeugen.

Haferflocken-Kokos-Schnitten: Backglück am Morgen

Haferflocken gehören mit zu den gesündesten Nahrungsmitteln. Sie enthalten viele Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren und wichtige Vitamine und Mineralstoffen wie B-Vitamine, Vitamin E, Eisen, Calcium, Magnesium und Zink. Sie dienen oft als Basis für Müsli, Porridge und eignen sich hervorragend als Zutat in Backwaren.

In diesen leckeren Schnitten sorgen sie für eine nussige Note und eine tolle Textur. Kokosraspeln bringen tropische Aromen hinein und Schokoladendrops schaffen kleine Überraschungsmomente.

Die Zubereitung der Haferflocken-Kokos-Schnitten ist wirklich simpel. Du verrührst alle Zutaten zu einem Teig und rührst zum Schluss die Schokolade unter. Danach füllst du den Teig in eine vorbereitete Form und gibst noch weitere Schokochips drüber, wenn du magst. Es kann doch nicht schokoladig genug sein, oder? Im Ofen backen die Haferflocken-Kokos-Schnitten dann etwa eine halbe Stunde, bevor du sie etwas abkühlen lässt und dann vernaschen kannst.

Das geht doch wirklich mehr als einfach. Die Schnitten schmecken zum Frühstück, Nachmittagskaffee und machen sich auch richtig gut in der Lunchbox. Wer will, kann noch Nüsse oder getrocknete Früchte wie Rosinen hinzufügen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du liebst Haferflocken genauso wie wir? Dann probiere unbedingt unsere Carrot Cake Baked Oats für ein gesundes Frühstück, die cremigen Zimtschnecken Overnight Oats für stressfreie Morgen oder die klassischen Haferflocken-Cookies für den perfekten Nachmittagssnack. Lass dich von der Haferflocken-Vielfalt begeistern und entdecke deine neuen Lieblingsrezepte!