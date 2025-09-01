Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren: süße Frühstücksidee

Zum Frühstück darf es gern mal etwas Gesundes sein. Der Geschmack sollte aber trotzdem nicht zu kurz kommen. Deshalb schnappen wir uns Haferflocken und Beeren und machen daraus Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren zum Start in den Tag. Gehörst du ebenfalls zum süßen Frühstückstyp, sind unsere Muffins ein absoluter Tipp. Hier gibt es das Rezept.

Gesund und lecker: Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag mit süßen Muffins zu beginnen? Wir backen aber nicht einfach irgendwelche Muffins, sondern mit diesen Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren eine gesunde Variante. Sie enthalten viele gute Zutaten, wie etwa Haferflocken, Naturjoghurt, Banane, Blaubeeren und Honig.

Sowohl die Haferflocken als auch der Joghurt liefern dir Ballaststoffe und Proteine, die dafür sorgen, dass dich die Muffins lange satt machen. Die Banane und die Blaubeeren bringen Vitamine, Kalzium und Magnesium mit. Blaubeeren sind außerdem dafür bekannt, dass sie wenig Kalorien besitzen und ihr Verzehr den Blutdruck senken kann.

Für die Muffins rührst du zuerst den Joghurt mit Honig und den Eiern zu einer glatten Masse. Danach hebst du Mehl, Backpulver, Salz, die Haferflocken, Zimt und Vanille unter. Zerdrücke anschließend die Banane und gib sie ebenfalls in die Masse. Zum Schluss kommen die Blaubeeren dazu.

Fülle den Teig in Muffinförmchen, die du zusätzlich in ein Muffinblech setzt, damit die kleinen Kuchen möglichst gleichmäßig backen können. Schiebe die Haferflocken-Muffins für 20 Minuten in den Ofen. Danach kannst du sie dir schmecken lassen. Praktisch: Unser Rezept ist für zwölf Muffins ausgelegt. So hast du auch für den nächsten Tag etwas zu essen und kannst ein wenig länger im Bett bleiben, weil du nichts vorbereiten musst.

Wer gemütlich in den Tag starten möchte, gönnt sich am Morgen ein gutes Frühstück. Eine gesündere Form einer Marmelade ist unsere Erdbeer-Chia-Marmelade, da sie ohne Zucker zubereitet wird. Herzhaft wird es mit diesen Buchweizen-Pfannkuchen mit Lachs, und bei allen, bei denen die Eier auf dem Frühstückstisch nicht fehlen dürfen, sollte dieses Rührei mit Haferflocken probieren.