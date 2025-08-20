Haferflocken-Pflaumen-Auflauf: ein genussvoller Start in den Tag

Für mich ist das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Auch unter der Woche genieße ich es und stehe dafür auch gern mal eine halbe Stunde früher auf. Am liebsten esse ich Eier, Porridge oder ein leckeres Brot mit allerhand Belag. Mein neustes Lieblingsrezept ist aber dieser Haferflocken-Pflaumen-Auflauf. Das Rezept teile ich deshalb heute mit dir.

Haferflocken-Pflaumen-Auflauf: ein Frühstück, das begeistert

Der Haferflocken-Pflaumen-Auflauf ist genau das Richtige, wenn du den Tag mit einem leckeren und zugleich gesunden Frühstück beginnen möchtest. Seine Hauptzutaten sind Haferflocken, Hafermilch, Leinsamen und Apfelmark. Verfeinert wird er mit Vanille, Zimt und einer Prise Salz. Es fehlen nur noch die Früchte. Ich hebe gern Brombeeren und Blaubeeren unter den Teig und garniere den Auflauf mit Pflaumen. Du kannst aber auch andere Früchte deiner Wahl verwenden – beispielsweise Äpfel, Birnen oder Himbeeren.

Die Früchte bringen nicht nur einen süß-säuerlichen Geschmack in das Gericht, sondern sind auch reich an Vitaminen und Ballaststoffen. Und auch der Hafer hat einen hohen Ballaststoffgehalt. Diese Kombination sorgt für ein Gericht, das dich lange satt hält und dir zugleich Energie für den Tag liefert.

Im Gegensatz zu Porridge hat der Haferflocken-Pflaumen-Auflauf eine festere Konsistenz und kann fast wie ein Stück Kuchen serviert werden. Beträufele ihn noch mit Mandelmus und serviere ihn zum Frühstück. Er hält sich mehrere Tage im Kühlschrank und schmeckt auch kalt hervorragend.

Haferflocken-Pflaumen-Auflauf Anke 4.08 ( 183 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Apfelmark

2 EL Leinsamen geschrotet

8 Pflaumen oder Zwetschgen

150 g Haferflocken

1 Vanilleschote das Mark

1 TL Zimt

1 Prise Salz

350 ml Hafermilch

70 g Brombeeren

70 g Blaubeeren

Nussmus z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Vermenge die Leinsamen mit 4 EL Wasser und lass sie kurz andicken. Gib dann weitere 2 EL Wasser hinzu.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Verrühre das Apfelmark mit den angedickten Leinsamen.

Wasche die Pflaumen, entsteine sie und schneide sie in Streifen.

Gib die Haferflocken in eine Schüssel und vermenge sie mit den Gewürzen und dem Apfelmark.

Gieße dann die Hafermilch dazu. Verrühre alles zu einer groben Masse. Gib bei Bedarf noch mehr Hafermilch hinzu.

Wasche die Brom- sowie Blaubeeren und hebe sie unter die Masse.

Fülle diese dann in eine gefettete Auflaufform und belege sie zum Schluss mit den Pflaumen.

Backe den Hafer-Pflaumen-Auflauf für 20-25 Minuten.

Serviere ihn mit dem Nussmus. Notizen Je nach Süße der Früchte kannst du noch Ahornsirup zum Auflauf geben.

Anstelle von Hafermilch kannst du auch einen anderen Pflanzendrink oder Milch verwenden.

Die Leinsamen kannst du auch durch Chiasamen ersetzen.

