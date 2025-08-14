Knusprig, fruchtig, bodenständig: Diesen Pflaumenkuchen willst du öfter backen

Wenig Aufwand, viel Belohnung: Ein gutes Blech Pflaumenkuchen geht immer. Der Kuchenklassiker trägt diesen Titel zurecht, denn er schmeckt einfach nur lecker. Doch wusstest du, dass du selbst einen eingefleischten Evergreen noch etwas verbessern kannst? Dafür musst du nur einmal diesen Haferflocken-Pflaumenkuchen vom Blech probieren. Er ist nussig, fruchtig und saftig – und noch dazu dank Quark-Öl-Teig ohne Gehzeit schnell im Ofen.

Haferflocken-Pflaumenkuchen vom Blech geht immer

Sommerzeit ist Obstzeit und so langsam lassen sich die ersten Pflaumen in den Supermarktregalen blicken. Gut, Pflaumen gibt es mittlerweile das ganze Jahr, also sollte ich das vielleicht etwas spezifischer ausdrücken: So langsam gibt es wieder Pflaumen, die nach etwas schmecken und nicht als Hauptgeschmacksrichtung „sauer“ aufweisen. Ich spreche hier nicht von Zwetschgen, auf die müssen wir noch etwas warten. Ich meine die prallen, runden Steinfrüchte, die in wunderschönen Farben wie helllila, gelb oder auch mal grün als Renekloden daherkommen.

Diese Pflaumen machen sich besonders gut in Backwaren jeglicher Art. Einer meiner Favoriten ist dieser Haferflocken-Pflaumenkuchen vom Blech, der durch seinen nussigen Geschmack und seine einfache Zubereitung überzeugt.

Moment mal einfache Zubereitung? Werden Streuselkuchen nicht meist mit Hefeteig zubereitet? Oftmals ja, doch ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da einfach keine Lust drauf, als ich mich der Zubereitung dieses Kuchens widmete. Also ließ ich die Hefe ganz einfach weg und griff zu einem meiner Favoriten: Quark-Öl-Teig. Der geht superschnell, ist immer saftig und ziemlich gelingsicher. Für einen besonders nussigen Geschmack ersetzte ich übrigens einen Teil des Mehls durch Hafermehl. Darauf verteilte ich Pflaumenscheiben, die ich mit etwas Zimt und Piment gewürzt hatte und streute ordentlich Haferflocken-Streusel darüber. Zack, in den Ofen damit und kurz darauf duftete die ganze Wohnung so verführerisch, dass ich es kaum erwarten konnte.

Backen kann so einfach sein, wie dieser Haferflocken-Pflaumenkuchen vom Blech beweist. Noch dazu ergibt dieses Rezept wirklich einiges an Kuchen, perfekt also für Familienfeiern oder Gartenpartys. In Klecks Schlagsahne drauf und fertig ist das Kuchenglück. Guten Appetit!

Pflaumenkuchen schmeckt immer. Hast du Lust, mehr Varianten auszuprobieren? Dann mach doch mal einen Pflaumenkuchen aus der Kastenform oder, ganz edel, einen Pflaumenkuchen mit Baiser. Auch außerhalb Deutschlands gibt es leckere Varianten, wie den französischen Far Breton.

Haferflocken-Pflaumenkuchen vom Blech Nele 4 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 1 Blech Zutaten 1x 2x 3x Für den Quark-Öl-Teig: 250 g Magerquark

100 ml Milch

100 ml Rapsöl

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

250 g Weizenmehl

100 g Hafermehl

1 Pck. Backpulver Für den Belag: 1 kg reife Pflaumen

1 TL Zimt

1 Prise Piment

2 EL Zucker Für die Streusel: 150 g Haferflocken zart

100 g Weizenmehl

100 g Butter kalt

80 g Zucker

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermische Quark, Milch, Öl, Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel.

Mische die beiden Mehlsorten mit Backpulver und gib das Ganze zur Quarkmasse. Verknete alles zu einem glatten Teig. Rolle ihn auf einem gefetteten oder mit Backpapier belegten Backblech aus.

Wasche die Pflaumen, halbiere und entsteine sie. Schneide sie in Spalten und würze sie mit Zimt und Piment. Streue den Zucker darüber und rühre alles einmal gut durch. Verteile die Spalten dicht nebeneinander auf dem Teig und gieße den entstandenen Saft darüber.

Verknete für die Streusel Haferflocken, Mehl, Butter, Zucker und Salz zügig. Verteile sie gleichmäßig über den Pflaumen.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen 35-40 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Lass den Kuchen etwas abkühlen. Serviere ihn pur oder mit einem Klecks Schlagsahne.

