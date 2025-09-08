Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer: Frühstück in unter 30 Minuten

Wer liebt eigentlich nicht frisch gebackene Brötchen an einem Sonntagmorgen? Aber dafür extra früh aufstehen zu müssen, damit sie duftend und pünktlich auf dem Frühstückstisch liegen können? Am Wochenende ist das wohl keine Option. Wir haben mit unseren Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer die Lösung! Sie brauchen inklusive Backen nämlich gerade mal 25 Minuten, müssen nicht groß geknetet werden, haben keine Gehzeit und sind zudem auch noch ohne Mehl. Wenn das mal nicht eine Win-Win-Win-Situation ist?

Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer: frische Brötchen ohne Kneten und ohne Mehl

Gibt es etwas Schöneres als den Duft frisch gebackener Brötchen an einem Sonntag, der langsam durch die Wohnung zieht und Appetit auf das Frühstück macht? Wohl nicht. Trotzdem schreckt das selber Backen von Brötchen viele ab. Zum Glück gibt es mittlerweile zahlreiche Rezepte für Brötchen, die auch schneller gehen wie unsere Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer. Sie kommen ohne Gehzeit, ohne Hefe, ohne Mehl und ohne Kneten aus und sind so in Windeseile gebacken.

Die Zutaten für die Haferflocken-Quark-Brötchen sind schnell beisammen. Du brauchst lediglich Magerquark, Salz, zarte Haferflocken, ein Ei und etwas Backpulver. Vermenge einfach alles miteinander und forme aus dem fertigen (leicht klebrigen) Teig mit den Händen vier Brötchen daraus. Die legst du auf Backpapier, bestreust sie mit ein paar Haferflocken und legst sie inklusive Papier in den Korb der Heißluftfritteuse. Backe sie anschließend für rund 15 Minuten durch. Tipp: Magst du die Brötchen kerniger, kannst du zum Beispiel noch einen Esslöffel Leinsamen unter den Teig mischen.

Die Backzeit der Brötchen kann je nach Größe der Teiglinge und Airfryer-Modell etwas variieren. Kontrolliere sie daher während des Backens zwischendurch einmal.

Wusstest du, dass du auch Brötchen im Airfryer aufbacken kannst? Auch Knoblauchbrot gelingt in der Heißluftfritteuse ebenso wie leckere Schokobrötchen. Noch mehr Airfryer-Rezepte gibt es von unserem Koch-Bot.

Haferflocken-Quark-Brötchen aus dem Airfryer

Zutaten

200 g Magerquark

150 g zarte Haferflocken

1 Ei Größe M

1 TL Backpulver

1/2 TL Salz

2 EL Haferflocken zum Bestreuen Zubereitung Gib Quark, Haferflocken, Ei, Backpulver und Salz in eine Schüssel.

Vermische alle Zutaten mit einem Teigschaber zu einem glatten, leicht klebrigen Teig.

Forme anschließend mit befeuchteten Händen 4 Brötchen und lege sie auf ein Stück Backpapier 🛒

Streue ein paar Haferflocken oder Körner über die Brötchen.

Lege das Backpapier mit den Teiglingen in den Airfryer-Korb.

Backe die Brötchen im Airfryer bei 180 °C für etwa 12–15 Minuten.

Lass die Brötchen nach dem Backen kurz abkühlen, damit die Kruste fest wird und genieße sie dann frisch.

