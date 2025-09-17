Haferflocken statt Fleisch: das etwas andere Schnitzel

Ob aus Kalbs- oder Schweinefleisch, aus Kohlrabi oder Sellerie – ein Schnitzel kann viele Gesichter haben und muss heute nicht immer nur aus Fleisch bestehen. Die pflanzlichen Varianten sind auf dem Vormarsch und schmecken mindestens genauso gut wie die aus Fleisch. Eine besonders nahrhafte und günstige Version ist ein Haferflocken-Schnitzel, dessen Zubereitung ganz einfach ist.

Gesund, lecker, preiswert: Haferflocken-Schnitzel

Unser Schnitzel sorgt für ordentlich Trubel in der Pfanne, denn es besteht nicht wie wir es sonst kennen aus Fleisch, sondern komplett aus Haferflocken.

Hauptzutat unserer Haferflocken-Schnitzel sind zum größten Teil, und das lässt der Name bereits erahnen, Haferflocken. Suchst du nach einer einfachen und gesunden Schnitzelalternative, die zudem deinen Geldbeutel schont, sind diese knusprigen Schnitzel aus Haferflocken, geriebener Möhre, Zwiebel, Knoblauch, Eiern und Gewürzen einfach perfekt.

Die Haferflocken lässt du zunächst in heißer Brühe quellen. Währenddessen ziehst du Zwiebel und Knoblauch ab, hackst die Zwiebel fein und presst die Knoblauchzehe. Rasple auch eine Möhre. Gib dann Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Eier, Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Muskatnuss zu den Haferflocken und vermenge alles gut miteinander. Aus der Masse formst du mehrere gleich große Schnitzel. Die wendest du anschließend in Paniermehl und backst sie dann in einer Pfanne mit heißem Öl goldbraun. Das Ergebnis: knusprig-lecker und das ganz ohne Fleisch!

Ein großer Vorteil von Haferflocken-Schnitzeln ist ihr großer Anteil an Ballaststoffen und pflanzlichem Eiweiß, sodass sie lange satt machen. Serviere die vegetarische Schnitzel-Version zum Beispiel mit einem Kartoffelpüree und einem Gurkensalat sowie etwas frischer Zitrone. Mische auch mal gehackte Kräuter in die Masse für ein Extra an Aromen.

Schnitzel ohne Fleisch. Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr davon. Genauso lecker wie das Schnitzel aus Haferflocken ist auch ein Kohlrabi-Schnitzel, ein Zucchini-Schnitzel oder ein Blumenkohl-Schnitzel.

Haferflocken-Schnitzel Judith 4.36 ( 14 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g zarte Haferflocken

1 Zwiebel

1 Karotte

2 Eier

200 ml heiße Gemüsebrühe

2 EL Paniermehl

1 TL Senf

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Muskatnuss

1 Knoblauchzehe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke sie klein. Presse die Knoblauchzehen und reibe 🛒 die Karotte.

Gib die Haferflocken in eine Schüssel und übergieße sie mit heißer Gemüsebrühe. Rühre die Masse gut um und lass sie 10 Minuten quellen.

Mische Zwiebel, Karotte, Knoblauch, Eier, Senf und die Gewürze unter die Haferflocken. Knete die Mischung, bis eine formbare Masse entsteht.

Forme daraus gleich große Schnitzel und wende sie im Paniermehl.

Erhitze Öl in einer großen Pfanne und brate die Haferflocken-Schnitzel bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun.

