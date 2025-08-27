Backen für Faule: Diese Haferflocken-Stangen sind um Nu fertig

Diese schnellen und knusprigen Haferflocken-Stangen sind perfekt fürs nächste Frühstück oder als gesunde Alternative zu Brot. Sie sind wahre Powerpakete, voll mit Ballaststoffen, Eiweiß sowie gesunden Fetten und dabei wunderbar saftig und reich an Geschmack. Die Mischung aus Kernen wie Sesam, Sonnenblumen- und Kürbiskernen bringt extra Crunch.

Werde zum Bäcker: Rezept für Haferflocken-Stangen

Heize zuerst den Backofen vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Im Anschluss gibst du Haferflocken mit Wasser in eine große Schüssel 🛒 und lässt sie für einige Minuten aufquellen. Danach kannst du auch schon all die restlichen Zutaten hinzufügen: Gib den Hüttenkäse, das Backpulver und Salz hinzu und vermenge das Ganze gut miteinander, bis daraus ein gleichmäßiger Teig entsteht.

Teile den Haferflocken-Stangen-Teig dann in zwölf gleichgroße Stücke und fülle deine Kerne und Samen in einen tiefen Teller. Jetzt kannst du aus den Teigteilen die Haferflocken-Stangen formen, die du im nächsten Schritt in der Kernmischung wälzt, bis sie gleichmäßig damit ummantelt sind. Lege die Stangen danach auf das Backblech und backe sie für ca. 20 bis 25 Minuten im Ofen leicht goldbraun. Lass sie nach dem Backen am besten kurz auskühlen, bevor du sie genießt. Besonders gut schmecken sie mit etwas frischer Butter.

Sollten Haferflocken-Stangen übrig bleiben, kannst du sie auch ganz einfach einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufbacken. Es lohnt sich, immer welche davon auf Vorrat zu haben.

Wenn du auf der Suche nach weiteren einfachen und schnellen Backrezepten bist, dann könnte dir auch dieses 5-Minuten-Brot für Backanfänger gefallen. Für den Fall, dass du keine Lust auf langes Geknete hast, kannst du dich an unser Rezept für Brot ohne Kneten wagen. Oder du probierst mal dieses Dinkelbrot ohne Hefe aus.

Haferflocken-Stangen Olivia 4.03 ( 2831 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Haferflocken Feinblatt (z.B. diese hier 🛒

260 ml Wasser

570 g Frischkäse körnig

1-2 EL Backpulver

2 TL Salz

140 g Kerne und Samen nach Wahl, z. B. Chia-Samen, Sonnenblumen- und Kürbiskerne, Sesam Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Umluft) vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Gib die Haferflocken und Wasser in eine Schüssel und lass sie ca. 5 Minuten quellen. Füge den Hüttenkäse, Backpulver und Salz hinzu und vermenge alles zu einem gleichmäßigen Teig.

Teile den Haferflocken-Stangen-Teig in 12 Teile und forme sie mit angefeuchteten Händen zu Stangen.

Gib deine Kerne in einen Teller, wälze die Haferflocken-Stangen darin, sodass sie von allen Seiten gleichmäßig mit Kernen bedeckt sind und lege sie auf das Backblech.

Backe die Haferflocken-Stangen für ca. 25 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

