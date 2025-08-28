Haferflockenauflauf mit Heidelbeeren: warmes Frühstück für den Start in den Tag

Magst du am Morgen ein warmes Frühstück, dann können wir dir diesen köstlichen Haferflockenauflauf mit Heidelbeeren unbedingt ans Herz legen. Zubereitet ist er in knapp 15 Minuten. Danach muss er für 35 Minuten im Ofen fertig backen. In der Zeit kannst du in Ruhe duschen gehen, den Tisch decken und Kaffee kochen. Ach ja, und den süßen Duft genießen, der beim Backen des Auflaufs durch deine Küche strömt. Appetit bekommen? Dann gönn dir dieses gesunde Frühstück.

Perfektes Frühstück: Haferflockenauflauf mit Heidelbeeren

Süße Aufläufe sind mindestens genauso beliebt wie ihre herzhaften Verwandten. Aber wusstest du, dass du sie auch zum Frühstück genießen kannst? Manchmal muss man eben mit etwas Warmen im Bauch in den Tag starten. Erst recht, jetzt im Herbst, wo es morgens oft schon unangenehm kalt ist. Unser Auflauf mit Haferflocken und süßen Heidelbeeren kommt da wie gerufen.

Der Auflauf besteht aus wenigen Zutaten. Neben Heidelbeeren für den frischen Vitaminkick benötigst du noch Haferflocken für das Sättigungsgefühl. Honig verleiht dem Gericht die nötige Süße, Zimt und Vanille sorgen für das Aroma. Aus Milch und Ei entsteht eine Flüssigkeit, in der die anderen Zutaten backen und die Nüsse sorgen für ein knuspriges Finish. Klingt lecker, oder?

Fette zuerst eine Auflaufform mit etwas Butter, Öl oder Margarine ein und heize den Ofen vor. Danach vermengst du in einer Schüssel die Eier mit Milch, Honig, Vanilleextrakt und einer Prise Salz. Verquirle alles gründlich. Nun mischst du die Haferflocken, Backpulver und Zimt unter die Flüssigkeit. Zum Schluss hebst du die Heidelbeeren unter die Masse. Du kannst dafür sowohl frische Früchte als auch Beeren aus der Tiefkühlung verwenden. Streue zum Schluss als Topping gehackte Nüsse und Samen deiner Wahl über den Auflauf. Gut passen Mandeln, Haselnüsse oder Pekannüsse dazu.

