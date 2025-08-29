Zum Frühstück süß: So lecker ist Haferflockenauflauf mit Kirschen

Du isst zum Frühstück gern mal etwas Süßes, möchtest aber dennoch auf deine Gesundheit achten? Dann solltest du diesen Haferflockenauflauf mit Kirschen probieren! Der steht schnell im Ofen, schmeckt saftig, nussig und fruchtig und kombiniert mehrere Arten von Superfood miteinander. Noch dazu kommt er ohne raffinierten Zucker aus und ist vegan. Hier ist das Rezept.

Haferflockenauflauf mit Kirschen: schmeckt fruchtig, macht satt

Manchmal muss ein Frühstück einfach süß sein. Und in solchen Fällen reicht das Marmeladenbrot nicht aus. Das ist zwar lecker, aber zu einfach. Etwas Fruchtiges muss her, etwas, das satt macht und zufriedenstellt und den süßen Zahn füllt. Natürlich wären Pancakes oder auch einfach ein Stück Kuchen – warum auch nicht – eine Lösung. Der Nachteil daran: der Zucker-Crash. Nach einem Hochgefühl geht es dann doch schneller bergab, als uns lieb ist und noch am späten Vormittag möchten wir nur noch schlafen.

Doch wir haben eine Lösung gefunden, eine, die alle Anforderungen an ein süßes, ausführliches, üppiges Mahl am Morgen erfüllt und dennoch nicht müde macht: Haferflockenauflauf mit Kirschen. Dieser kommt ohne raffinierten Zucker aus, sondern überzeugt durch natürliche Süße aus Früchten. Klar, dabei handelt es sich auch um Zucker. Aber Früchte haben beispielsweise auch viele Ballaststoffe, wodurch der in ihnen enthaltene Zucker langsamer ins Blut aufgenommen wird. Der Insulinspiegel steigt langsamer an, was das Problem des schnellen Crashs umgeht. Dennoch gilt auch bei Obst: Zucker ist Zucker, daher nur in Maßen genießen.

Aber zurück zum Haferflockenauflauf mit Kirschen. Der braucht zwar eine Weile im Ofen, lässt sich dafür aber schon am Abend vorher vorbereiten. Vermische Haferflocken mit Mandelmus und Hafermilch, zerdrückter Banane, Gewürzen, Leinsamen und einer Prise Salz und hebe frische Kirschen unter. Rühre gut durch und schiebe das Ganze in den Ofen, bis der Auflauf eine goldbraune Kruste bekommt. Serviere den Auflauf warm und garniere ihn mit noch mehr Kirschen und Mandelmus. Dieses verleiht ihm einen herrlich nussigen Beigeschmack. Guten Appetit!

Nicht nur mit Kirschen schmeckt Haferflockenauflauf himmlisch gut. Ebenso gern mögen wir Haferflockenauflauf mit Beeren, Apfel oder Bananen und Erdnussbutter.

Haferflockenauflauf mit Kirschen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Bananen

200 g Haferflocken

300 ml Hafermilch

2 EL Mandelmus plus mehr zum Garnieren, z.B. hier 🛒

1 EL Leinsamen geschrotet

1 TL Zimt

1 Prise Salz

200 g frische Kirschen entsteint, plus mehr zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Zerdrücke die Bananen mit einer Gabel zu einem feinen Brei.

Vermische Haferflocken, Hafermilch, Bananenbrei, Mandelmus, Leinsamen, Zimt und Salz in einer Schüssel zu einem dickflüssigen Teig.

Hebe die Kirschen unter und rühre alles gut durch.

Fülle die Masse in eine Auflaufform und streiche die Oberfläche glatt.

Backe den Auflauf etwa 30 Minuten, bis er goldbraun ist.

Serviere ihn warm, garniere nach Belieben mit frischen Kirschen und einem Klecks Mandelmus.

