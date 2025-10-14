Dieser Kuchen darf in keiner Herbstbäckerei fehlen

Hagebutten sind nicht nur ein hübscher Farbklecks im Herbst, man kann sie auch wunderbar zum Backen verwenden. Ihr fruchtig und leicht herbes Aroma verleiht unserem Hagebutten-Gugelhupf einen ganz besonderen und herbstlichen Geschmack. Also, backst du mit?

Rezept für Hagebutten-Gugelhupf

Hagebutten sind in der heimischen Kultur tief verwurzelt. Sie wachsen wild an Hecken und Waldrändern und viele Menschen verbinden sie mit Herbstspaziergängen und dem Basteln von Herbstdekorationen. Doch nur die wenigsten wissen, dass man sie essen kann.

Die kleinen Vitaminbomben enthalten wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin C und Antioxidantien, welche sie schon früher zu einem beliebten Hausmittel machten. Besonders in ländlichen Gegenden war und ist die Hagebutte auch heute noch eine natürliche Quelle für Tees, Marmeladen und Sirups.

Für den Hagebutten-Gugelhupf benötigst du Hagebuttenmarmelade. Diese kannst du ganz einfach selber machen oder kaufen. Entscheidest du dich für die fertige Variante aus dem Supermarkt, solltest du dennoch einige frische Hagebutten als Dekoration sammeln.

Wer den Hagebutten-Gugelhupf einmal probiert hat, wird ihn nicht mehr von der Kaffeetafel wegdenken. Diese moderne Variante des klassischen Gugelhupfs begeistert und zeigt, wie vielseitig das Grundrezept angepasst werden kann, ohne seinen Charakter zu verlieren. Besonders jetzt im Herbst, wenn die Tage kürzer und die Abende kühler werden, sorgt ein frisch gebackener Hagebutten-Gugelhupf für eine wohlige, heimelige Atmosphäre und wird schnell zum Highlight jeder Kaffeerunde.

Wenn du schon beim Sammeln von Hagebutten bist, hole gleich ein paar mehr und backe dir leckere Hagebutten-Muffins aus ihnen. Aus den roten Früchten lassen sich aber auch Apfel-Hagebutten-Likör oder Hagebutten-Essig herstellen.

Hagebutten-Gugelhupf Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g weiche Butter

200 g Zucker

4 Eier

250 g Mehl

100 g gemahlene Mandeln

1 Pck. Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

150 g Hagebuttenmarmelade selbstgemacht oder gekauft

100 ml Milch

Puderzucker zum Bestäuben

einige frische Hagebutten und Blätter zur Dekoration Zubehör 1 Gugelhupfform Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Gugelhupfform gründlich ein und bestäube sie leicht mit Mehl. Schlage die weiche Butter und den Zucker in einer großen Schüssel cremig, bis die Masse hell und fluffig ist. Gib die Eier einzeln dazu und rühre jedes Ei gut unter, bevor du das nächste hinzufügst. Vermische das Mehl, die gemahlenen Mandeln, das Backpulver, den Zimt und das Salz in einer separaten Schüssel. Hebe diese Mischung nach und nach unter die Butter-Zucker-Ei-Masse. Rühre die Hagebuttenmarmelade und die Milch in den Teig, bis eine gleichmäßige, glatte Masse entsteht. Fülle den Teig in die vorbereitete Gugelhupfform und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Hagebutten-Gugelhupf im vorgeheizten Ofen für etwa 50 Minuten. Mach eine Stäbchenprobe – wenn kein Teig mehr am Stäbchen klebt, ist der Kuchen fertig. Lass den Kuchen in der Form etwa 10 Minuten abkühlen, bevor du ihn auf ein Gitter stürzt und vollständig auskühlen lässt. Bestäube den abgekühlten Gugelhupf mit Puderzucker und dekoriere ihn nach Belieben mit frischen Hagebutten und Blättern. Notizen Hagebutten lassen sich außerdem wunderbar zum Basteln verwenden. Bei Geniale Tricks findest du die Anleitung für einen Türkranz aus Hagebutten, Blättern und Blüten

