Hagebuttenmarmelade: der Schatz des Herbstes

Wenn du auf der Suche nach einem Rezept bist, das dich mit einem einzigartigen, fruchtigen Geschmack verwöhnt, dann ist Hagebuttenmarmelade genau das Richtige für dich. Diese besondere Marmelade hat einen leicht süß-säuerlichen Geschmack und eine wunderbar cremige Konsistenz. Wir zeigen dir, wie einfach du sie zubereiten kannst.

So einfach machst du Hagebuttenmarmelade selber

Hagebutten sind die Früchte der Wildrose und bieten nicht nur ein tolles Aroma, sondern auch jede Menge Vitamine – besonders Vitamin C. Mit diesem Rezept kannst du die goldenen Herbsttage perfekt auskosten und deine Frühstückstafel um einen gesunden, hausgemachten Aufstrich bereichern.

Hagebutten können ab September bis zum ersten Frost geerntet werden, sodass der Herbst die ideale Jahreszeit für die Zubereitung dieser Marmelade ist. Dann sind die Früchte voll ausgereift und man kann ihre leuchtend rote Farbe und ihren intensiven Geschmack voll auskosten. Da sie im Supermarkt eher selten zu finden sind, machst du deine Marmelade zu einer ganz besonderen Köstlichkeit, die man nicht überall bekommt.

Für das Rezept benötigst du nur wenige Zutaten: Die Hauptzutat sind natürlich Hagebutten. Dazu kommen Orangensaft, Gelierzucker und Wasser.

Zuerst wäschst du die Früchte und zupfst die Stiele ab. Anschließend dünstest du sie in einem halben Liter Wasser etwa eine halbe Stunde. Danach zerdrückst du sie mit einem Kartoffelstampfer und drückst sie durch ein grobes Sieb. Miss dann 650 Gramm des Hagebuttenmuses ab, gib den Orangensaft und den Gelierzucker hinzu und koche alles auf. Lass die Hagebuttenmarmelade einige Minuten sprudelnd kochen und fülle sie in saubere Gläser.

Die leckere Marmelade ist vielseitig einsetzbar. Am besten schmeckt sie klassisch auf einem frischen Brot oder Brötchen zum Frühstück. Aber auch zu Pfannkuchen, Joghurt oder als Füllung für Kuchen eignet sie sich hervorragend.

Hagebuttenmarmelade Kai Kopireit Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Hagebutten

250 ml Orangensaft

1 kg Gelierzucker 1:1, online z.B. hier 🛒

500 ml Wasser Zubehör 2 saubere Schraubgläser Zubereitung Wasche die Hagebutten, lass sie abtropfen und zupfe sie von den Stielen. Gib die Hagebutten mit 500 ml Wasser in einen Topf und dünste sie zugedeckt etwa 20 Minuten. Zerdrücke sie mit einem Kartoffelstampfer und drücke sie mit dem Passierstab des Handrührgerätes durch ein grobes Sieb. Miss 650 g von dem Hagebuttenmus ab. Füge den Orangensaft sowie den Gelierzucker hinzu und koche alles auf. Lass die Hagebuttenmarmelade 4 Minuten sprudelnd kochen und fülle sie danach in saubere Gläser. Verschließe sie mit einem Deckel und lass sie abkühlen.

