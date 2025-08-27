Von L.A. direkt in deine Küche: So gelingt Hailey Biebers Strawberry Glaze Skin Smoothie zu Hause

Du hast vermutlich schon davon gehört, oder? Hailey Biebers Strawberry Skin Glaze Smoothie ist DER Drink, der auf Social Media gerade alle begeistert. Aber es gibt gute Nachrichten: Du musst nicht bis nach Los Angeles reisen und bei Erewhon Schlange stehen, um in den Genuss dieses cremigen, himmlisch fruchtigen Drinks zu kommen. Ich habe das Rezept für dich – ganz einfach zum Nachmachen.

Rezept für Hailey Biebers Strawberry Glaze Skin Smoothie

Falls du von Erewhon noch nie gehört hast: Willkommen in der Welt des absoluten Smoothie-Wahnsinns! Erewhon ist nicht einfach nur ein Supermarkt in Los Angeles – es ist quasi das Mekka für alle, die von Superfoods nicht genug bekommen können. Die Smoothies zählen zu den Highlights des Angebots. Erewhon ist damit DER Ort, an dem Trends entstehen. Kein Wunder also, dass die Promi-Smoothies – wie Hailey Biebers Strawberry Skin Glaze Smoothie – eine ganz eigene Fan-Gemeinde haben.

Leider sind die Smoothies nicht ganz günstig. Hailey Biebers Strawberry Glaze Skin Smoothie kostet stolze 20 Dollar, also umgerechnet circa 17 Euro. Ich für meinen Teil wäre dann doch etwas zu geizig, um so viel Geld für einen Erdbeer-Smoothie auszugeben.

Auch vor Deutschland macht der Hype um die Erewhon-Smoothies nicht Halt. Unsere Redakteurin Nina hat für uns in Berlin eine Smoothie-Bar ausfindig gemacht, die die trendigen Kreationen nachmachen. Im even. kannst du etwas Erewhon-Luft schnuppern. Dort gibt’s einen von Hailey Biebers Strawberry Glaze Skin Smoothie inspirierten Shake bereits für knappe zehn Euro.

Natürlich wären wir nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht auch versucht hätten, den Hailey Bieber Smoothie selbst nachzumachen. Also warte lieber, bevor du dir Flüge nach L.A. raussuchst. Denn wir haben ein Rezept für dich, mit dem du den Strawberry Skin Glaze Smoothie zu Hause zubereiten kannst – und dabei auch noch ein Vermögen sparst. Alles, was du brauchst, sind der richtige Mixer, ein paar hochwertige Zutaten (die kriegt man auch im Bioladen um die Ecke) und ein bisschen Geduld, um beim Servieren die Swirls im Glas nachzubauen.

Die Basis für diesen Smoothie? Erdbeeren, Banane, ein bisschen pflanzliche Milch und dazu eine kleine Prise „Fancy“ – wie Kollagenpulver oder Proteinpulver mit Vanillegeschmack. Fertig! Und das Beste: Du kannst den Smoothie so individualisieren, wie du willst. Schokodrops? Gönn dir. Extra Kokosnuss? Why not? Viel Spaß beim Nachmixen!

Hailey Biebers Strawberry Glaze Skin Smoothie Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x Für den Erdbeersirup: 150 g Erdbeeren frisch oder TK

1 EL Ahornsirup

1 Prise Salz

2-3 EL Wasser Für den Smoothie: 150 g Erdbeeren TK

1 Banane

30 g Kollagenpulver optional, online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1 EL Vanille-Proteinpulver online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

120 ml Mandel- oder Hafermilch

1 Dattel entsteint Außerdem: 1 TL Kokosmilch für das Glas Zubereitung Gib die Erdbeeren mit Ahornsirup, Salz und Wasser in einen kleinen Topf und erhitze das Ganze. Lass es für 5-7 Minuten köcheln, bis die Beeren weich sind. Zerdrücke sie grob und lass sie dann abkühlen. Wenn du die Konsistenz etwas feiner haben möchtest, püriere das Ganze mit einem Pürierstab.

Gib für den Smoothie Erdbeeren, Banane, Kollagen- und Proteinpulver, Milch und Dattel in einen Mixer und püriere das Ganze cremig.

Verteile etwas Kokosmilch an den Innenseiten eines Glases. Füge 1-2 EL Erdbeersirup hinzu. Gieße den Smoothie vorsichtig ins Glas.

Genieße ihn frisch und gut gekühlt.

