Vegetarisch grillen mit diesen schnellen Halloumi-Gemüse-Spießen

Wenn man sich diesen Sommer auf eines verlassen kann, dann, dass das Wetter einem ständig einen Strich durch sämtliche Pläne macht. Heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad wechseln sich ab mit Dauerregen und Gewitter. Ist es dann doch schön, dann nutzen wir jede Minute, schmeißen den Grill an und brutzeln alles darauf, was nicht niet- und nagelfest ist. Vergiss aufwendige Grillrezepte, jetzt, wo es schnell gehen muss, bevorzugen wir die einfachen Gerichte. Am Geschmack wird selbstverständlich nicht gespart. Deshalb kommen bei uns Halloumi-Gemüse-Spieße auf den Grillrost.

Rezept für Halloumi-Gemüse-Spieße vom Grill

Grillspieße sind schnell gemacht und ein leckeres Highlight bei einem BBQ. Besonders toll: Die Zubereitung ist kinderleicht und schnell gemacht, denn im Vergleich zu Fleischgerichten müssen unsere Gemüsespieße mit Halloumi nicht erst lange marinieren.

Du benötigst nur Schaschlikspieße, einen Grill, Halloumi, Zucchini, Zwiebel und Cherrytomaten. Für die Würze sorgen außerdem Salz, Pfeffer und Olivenöl.

Bevor du loslegst, lege die Holzspieße für 10 Minuten in heißes Wasser. So verhinderst du, dass die Spieße auf dem Grill brennen können. Währenddessen wäschst du das Gemüse. Die Zucchini und die Zwiebel schneidest du in Scheiben. Danach würfelst du den Halloumi. Anschließend steckst du abwechselnd Halloumi, Zucchini, Zwiebel und Cherrytomaten auf die Holzspieße, streichst sie mit Olivenöl ein und würzt mit Salz und Pfeffer. Lege die Halloumi-Gemüse-Spieße für fünf Minuten auf den Grill und serviere sie mit einem Dip wie diesem Ricotta-Dip mit Parmesan.

Keine Möglichkeit zu grillen? Dann musst du auf die Halloumi-Gemüse-Spieße nicht verzichten. Gare die Spieße einfach auf dem Herd in einer Grillpfanne. Auch bei der Zubereitung kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und beispielsweise noch Paprika oder Aubergine den Spießen hinzufügen.

