Schaurig-schöne Snacks: Halloween-Fingerfood für große und kleine Gäste

Halloween steht vor der Tür, daher wird es Zeit, sich nach schaurig-schönen Ideen fürs Party-Buffet umzusehen. Aus unserer Leckerschmecker-Küche stellen wir dir heute gruseliges Halloween-Fingerfood vor, das deine Gäste beeindrucken wird. Von Gurken-Schädeln über Hexenbesen bis hin zu Augen am Spieß ist fast alles dabei, was das Halloween-Herz begehrt.

Halloween-Fingerfood: Grusel-Snacks de luxe

Zu Halloween sind nicht nur die richtigen Kostüme wichtig, sondern auch das passende Essen. In den USA wird Halloween schon seit Jahrzehnten groß gefeiert und zählt zu einem der wichtigsten Feiertage. Aber auch bei uns wird er immer beliebter. Praktischerweise fällt Halloween bei uns auf den Reformationstag, der in einigen Bundesländern ein Feiertag ist. Die Chance, um richtig zu feiern und eine große Halloween-Party zu veranstalten.

Wir haben sechs gruselige Snacks für dich zusammengestellt. Aus Gurken schnitzen wir Totenköpfe. Dafür schneidest du sie in dicke Scheiben und formst sie mit einem Strohhalm und kleinen Messer. Aus Salzstangen und Käsesticks entstehen Hexenbesen. Doch auch Augen am Spieß dürfen auf dem Büfett nicht fehlen. Sie zauberst du aus Salami, Mozzarella und Oliven. Die Spieße steckst du später in Brotscheiben.

Aber auch Särge dürfen zu Halloween nicht fehlen. Die bereiten wir aus Toastbrot zu, das wir toasten, in die passende Form schneiden und mit Paprika-Frischkäse und Sambal Oelek bestreichen. In das vorher eingestanzte Kreuz füllen wir Ketchup.

Steht dir der Sinn eher nach Fledermäusen, haben wir auch eine tolle Snackidee für dich. Stich mit einem Ausstecher Fledermäuse aus Frühstücksfleisch aus und paniere diese. Anschließend brätst du sie in einer Pfanne mit ausreichend Öl an.

Als Letztes fehlen noch Kürbisse auf dem Büfett. Nimm dir einige gekochte Eier und halbiere sie. Entfernte dann vorsichtig die Eigelbe und verrühre sie mit Butter und Cayennepfeffer oder Paprikapulver. Fülle sie danach in die Ei-Hälften. Ziehe mit einem Zahnstocher Linien hinein, damit sie aussehen wie Kürbisse, und schneide aus einem Schnittlauchstängel die Kürbisstrünke zurecht.

Mit unserem kreativen Fingerfood wird deine Party unvergesslich. Aus einfachen Zutaten zauberst du gruselige Snacks, die sofort für Gesprächsstoff sorgen. Halloween wird nicht nur gefeiert – es wird gegessen, gesehen und geteilt.

Gurken-Totenkopf Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Salatgurke am besten schön gerade Zubehör (online z.B. hier 🛒 1 Strohhalm

1 kleines Messer Zubereitung Schneide die Gurke in Scheiben und forme mit dem Strohhalm und Messer Totenköpfe aus diesen.

Hexenbesen Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Salzstangen

3 Käse-Sticks Zubehör 1 kleines Messer Zubereitung Halbiere die Käsesticks und forme mit einem Messer einzelne Borsten wie für einen Besen aus ihnen. Stecke zum Schluss die Salzstangen als Stiele hinein.

Auge am Spieß Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 harte Snack-Salami

6 Scheiben Salami

6 Mini-Mozzarella-Kugeln

1 schwarze Olive ohne Stein

3 grüne Oliven ohne Stein

Schwarzbrot o.Ä. Zubehör (online z.B. hier 🛒 3 kleine Holzspieße Zubereitung Schneide die harte Salami in mundgerechte Stücke. Schneide die Salamischeiben in Halbmonde. Stecke nun ein Stück Salami auf einen Holzspieß, danach einen Mini-Mozzarella und dann ein weiteres Stück Salami. Schneide aus der schwarzen Oliven 3 kleine Pupillen aus. Von den grünen Oliven schneidest du die Enden ab. Platziere die „Pupille“ auf dem Mozzarella und lege sie ausgeschnittene grüne Olive als Iris darüber. Verwende 2 Salami-Halbmonde, um sie so an den Spießen zu befestigen, dass nur noch das Auge zu sehen. Spieße sie danach auf das Brot.

Gefüllte Kürbis-Halloween-Eier Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 hart gekochte Eier

1 EL weiche Butter

1/2 TL Cayennepfeffer oder Paprikapulver

1 Stängel Schnittlauch

Salz und Pfeffer optional Zubereitung Halbiere die Eier und entferne vorsichtig die Eigelbe. Verrühre diese mit Butter und Cayennepfeffer oder Paprikapulver. Fülle die Creme mit einem Löffel in die Ei-Hälften und ziehe mit einem Messer oder Zahnstocher Linien. Schneide den Schnittlauch zu und lege je ein Stück als Strunk an die „Ei-Kürbisse“.

Gebratene Fledermäuse Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Dose Frühstücksfleisch

80 g Mehl

1 Ei verschlagen

100 g Paniermehl

Pflanzenöl zum Braten Zubehör (online z.B. hier 🛒 Fledermaus-Ausstecher Zubereitung Schneide das Frühstücksfleisch in dicke Scheiben und stich aus jeder eine Fledermaus aus. Verteile Mehl, Ei und Paniermehl auf je einen Teller. Ziehe die Fledermäuse durch die Panierstraße und brate sie danach in einer Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldbraun, knusprig an.

Toastbrot-Sarg Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 2 Scheiben Toastbrot

2 EL Paprika-Frischkäse

1 TL Sambal Oelek

1 EL Ketchup Zubehör 1 Holzlöffel

1 kleines Messer Zubereitung Stanze zwei Kreuze in eine Toastscheibe. Toaste beide Scheiben dann knusprig. Schneide aus den Toastscheiben dann je 4 Särge mit einem Messer aus. Bestreiche die Särge ohne Kreuz mit Paprika-Frischkäse und danach mit Sambal Oelek. Lege die Särge mit den Kreuzen obendrauf und fülle Ketchup in die Vertiefungen.

