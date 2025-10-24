Für alle, die noch nach Inspirationen für ihre Halloween-Party suchen, kommt hier das ultimative Rezept: schaurig-schöne Hexenfinger. Halloween ist nämlich nicht nur der Tag für gruselige Verkleidungen und schauriges Make-up, sondern auch für skurril aussehendes Essen. Die Hexenfinger werden deine Gäste mit Sicherheit zugleich erschrecken und begeistern.

Gruselstimmung auf dem Buffet

Die Hexenfinger sind die perfekte Ergänzung für deine schaurige Halloween-Party oder ein gruseliges Abendessen mit der Familie. Diese knusprigen und gleichzeitig gruseligen Leckerbissen sehen aus wie abgetrennte Finger, sind aber in Wirklichkeit nur Würstchen im Teigmantel, die mit Tomatenmark und Mandeln verziert werden.

Die Zubereitung der Hexenfinger ist dabei denkbar einfach. Die Würstchen werden der Länge nach aufgeschnitten und mit Käse gefüllt. Anschließend werden sie auf einem Stück Pastetenteig platziert und in drei Stücke geschnitten. Danach wickelst du den Teig um die Würstchenstücke, sodass es aussieht wie ein Finger. Zum Schluss wird der Teig mit einem verquirlten Ei bestrichen und die Hexenfinger im Ofen gebacken. Nach der Backzeit sehen die Würstchen tatsächlich aus wie abgetrennte Finger. Nun musst du sie nur noch mit etwas Tomatenmark und einer Mandel verzieren und schon ist der Halloween-Snack perfekt.

Ob die Hexenfinger auch schmecken? Na klar! Dippe sie zunächst in Blut, äh, Ketchup, und beiß rein – das wird garantiert schaurig lecker!

Noch mehr schaurig-leckere Rezepte für Halloween findest du hier:

Hexenfinger Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 200 g gesiebtes Mehl

100 g kalte Butterwürfel

1 Prise Salz

75 ml Wasser Für die Füllung: 8 Wiener Würstchen

2 Scheiben Käse Für die Dekoration: 1 Ei

2 EL Tomatenmark

8 Mandeln online z.B. hier 🛒 Zubereitung Schneide jedes Würstchen der Länge nach mit einem Messer ein und lege dann ein entsprechend zurechtgeschnittenes Stück Käse in den Schlitz. Nun legst du die Würstchen jeweils auf ein rechteckiges Stück fertigen Pastetenteig und schneidest sie in drei Teile. Wickle nun jedes Würstchen in den Teig ein und drücke diesen an den Enden so zusammen, dass von dem Würstchen nichts mehr zu sehen ist. Drücke den Teig dann an den zwei Stellen, an denen du zuvor das Würstchen durchgeschnitten hast, mit den Fingern leicht zusammen. Ritze zum Schluss jeweils davor und dahinter mit dem Messer der Breite nach dünne Linien ein. Bestreiche nun die Würstchen im Teigmantel mit dem Ei. Bevor die Würstchen für 20 Minuten bei 170 °C im Umluftmodus in den Ofen kommen, musst du sie noch dekorieren. Gib dazu auf ein Ende der Hexenfinger je einen Klecks Tomatenmark und garniere diesen mit einer Mandel. Notizen Alternativ kannst du den Teig auch selber machen. Vermenge dafür alle Zutaten sorgfältig zu einer geschmeidigen Masse und stelle sie zwei Stunden in den Kühlschrank, bevor du sie weiterverwendest.

Die richtige Halloween-Deko findest du bei Geniale Tricks. Richtig gut sehen die Gruselhände mit Leuchteffekt aus.

