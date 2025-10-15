Halloween-Rezept: Diese Kirschtaschen überraschen mit gruseligen Gesichtern

Halloween steht vor der Tür! Hast du schon ein Kostüm? Oder gehörst du zu den Leuten, die ihre kreative Energie lieber in das Kochen von schaurig aussehendem Essen stecken? Wenn das Zweite auf dich zutrifft, dann bist du hier genau richtig. Wir möchten dir heute zeigen, wie du gruselige Halloween-Kirschtaschen backen kannst. Diese überzeugen mit unheimlichen Gesichtern und einer blutroten Füllung und lassen dich beim Anschneiden erschauern!

Halloween-Kirschtaschen mit fruchtiger Füllung

Das Auge isst mit, heißt es immer wieder. Das könnte kaum besser zutreffen als bei diesen Halloween-Kirschtaschen. Dabei handelt es sich im Grunde um einfache Blätterteigteilchen mit roter Füllung. Doch diese weisen einen besonders Twist auf: Ihre Oberfläche wird so eingeschnitten, dass sie gruselige Gesichter ergibt.

Wir halten es bei den Halloween-Kirschtaschen einfach. So musst du nicht deine gesamte Energie darauf konzentrieren, sondern kannst noch viele weitere Grusel-Snacks zubereiten. Die Teilchen bestehen aus Blätterteig, den du fertig in jedem Supermarkt bekommst und verschiedenen Füllungen. Hierbei ist nur wichtig, dass diese rot sind. Wir verwenden Kirschmarmelade dafür.

Du brauchst für jede Halloween-Kirschtasche zwei identische Stücke. Ob diese rund sind oder zum Beispiel die Form eines Kürbisses haben, ist egal. In einen Teil der beiden Stücke schneidest du nun ein Gesicht – je unheimlicher, desto besser. Verteile das Kompott oder alternativ etwas Marmelade auf dem Teil, der nicht eingeschnitten wurde und lege dann den verzierten Teig darauf.

Nun drückst du die Ränder deiner Kirschtaschen mit einer Gabel zu. Mach dies ruhig mit etwas Druck – so ergibt sich ein Muster, das aussieht wie mit Nadel und Faden zugebunden. Ab in den Ofen wandern die Teilchen nun, wo sie aufgehen und die Füllung die Gesichtszüge mit roten Spuren verziert. Huch, ist das schaurig! Aber schmecken tut es auch.

Bestücke dein Halloween-Büffet mit weiteren grausig-köstlichen Naschereien. Wie wäre es mit Baiser-Geistern oder einem Halloween-Kuchen, der aussieht wie ein Gehirn? Lecker sind auch diese Grabstein-Cupcakes.