Nussige Pasta-Idee: Nudeln mit cremiger Haselnusssoße

In der Straße, in der ich wohne, wachsen einige Haselnussbäume und die lassen gerade ihre Früchte fallen. Die einfach liegen zu lassen, wäre viel zu schade. Also ging ich neulich los zum Sammeln. Die Ausbeute war perfekt, um daraus diese aromatische Haselnuss-Pasta zu zaubern.

Haselnuss-Pasta: Nudelgericht mit herbstlichem Twist

Mit dem Herbst verbinden wir ja oft Kürbisse, Kohl und Pilze. Der Herbst ist aber auch die Zeit der Nüsse. Jetzt fallen sie wieder reif von den Bäumen und warten nur darauf, verarbeitet zu werden. Nun musst du natürlich nicht gleich selber losgehen und Nüsse sammeln wie ich, wenn du etwas leckeres aus ihnen zubereiten möchtest. Für diese Haselnuss-Pasta kannst du auch gekaufte Nüsse verwenden. Zusammen mit Sahne und Parmesan ergeben sie eine cremige Nudelsoße, die perfekt zur herbstlichen Jahreszeit passt.

Für das Pastagericht kochst du zuerst die Nudeln wie gewohnt in reichlich Salzwasser. Nebenbei hackst du eine Zwiebel und Knoblauchzehen klein. Einen Teil der Haselnüsse röstest du in einer Pfanne, bis sie duften, den Rest gibst du in einen Mixer und zermahlst sie gut. Dann dünstest du Zwiebel und Knoblauch glasig an, gibst die gemahlenen Nüsse dazu, löschst mit Brühe ab und gießt die Sahne dazu. Lass alles etwas einköcheln, bevor du die Soße noch mit geriebenen Parmesan verfeinerst und schließlich die Nudeln unterhebst.

Tipp: Ist die Konsistenz der Soße etwas zu dick für deinen Geschmack, kannst du sie mit etwas Nudelwasser ganz einfach verdünnen.

Genieße die Pasta mit etwas frischem Parmesan und gerösteten Haselnüssen bestreut. Zusammen mit einem grünen Salat und einem Glas Weißwein – oder im Herbst mit Federweißer – wird daraus im Handumdrehen ein leckeres Abendessen, dem du noch mit passender Tischdeko wie einem Windlicht aus Herbstlaub das passende Ambiente verleihst.

Haselnuss-Pasta Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln zum Beispiel Spirelli

Salz

150 g Haselnüsse

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

100 ml Gemüsebrühe

250 ml Sahne

50 g geriebener Parmesan plus etwas mehr zum Bestreuen

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Röste 50 Gramm der Haselnüsse in einer Pfanne ohne Öl goldbraun an und hacke sie danach grob.

Gib die restlichen Haselnüsse in einen Multizerkleinerer 🛒 oder Mixer und mahle sie gut durch.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und dünste Zwiebel und Knoblauch glasig an.

Gib die gemahlenen Haselnüsse in die Pfanne, lösche mit Gemüsebrühe ab und rühre die Sahne ein.

Lass die Soße bei mittlerer Hitze kurz einkochen und rühre den Parmesan unter. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab, sobald sich der Käse aufgelöst hat.

Gieße die Nudeln ab und vermische sie in der Pfanne mit der Soße.

Verteile die Nudeln dann auf Teller und serviere sie mit Parmesan und gerösteten Haselnüssen bestreut.

