Die Suppenzeit ist eröffnet: Haselnüsse und Pastinaken im Rampenlicht

Auch wenn uns das Wetter aktuell nochmal Sonne und angenehme Temperaturen schenkt, beginnt im September für mich schon so langsam der Herbst. Und was passt zu dieser Jahreszeit besser als Suppen? Deswegen kochen wir heute eine Haselnuss-Suppe mit Pastinaken, Kartoffeln und Lauch. Viel Spaß beim Nachmachen!

Rezept für Haselnuss-Suppe: würzig, cremig, nussig

In dieser Haselnuss-Suppe steckt so viel mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Die Basis aus Lauch bringt eine zarte, leicht süßliche Würze ins Spiel – ähnlich wie eine sanfte Hintergrundmusik, die alle Aromen zusammenführt. Erdige Pastinaken sorgen für eine warme, süße Tiefe, während Kartoffeln für die cremige Konsistenz verantwortlich sind, ohne sich dabei in den Vordergrund zu drängen.

Und dann… Haselnüsse! Sie sind der Star und steuern ihren unverwechselbaren nussigen Geschmack bei. Die gerösteten Aromen der Haselnüsse treffen auf Kokosmilch, die mit ihrer leichten Cremigkeit einen subtilen Kontrast bildet. Das Ganze wird mit einem Schuss Weißwein veredelt – der bringt eine erfrischende Säure, die alles wunderbar ausbalanciert und der Suppe einen eleganten Twist gibt.

Das i-Tüpfelchen? Ein Hauch Zimt, der sich dezent aber charmant einfügt und auf der Zungenspitze für diesen Hauch von „Wow, das ist besonders!“ sorgt. Und weil wir noch ein bisschen Crunch wollten, gibt es ein paar knusprige Rosmarin-Croutons oben drauf.

Kurz gesagt: Ich könnte in dieser Suppe baden! Sie ist keine einfache Vorspeise oder Nebensache. Und das Beste daran? Die Aromen ergänzen sich so harmonisch, dass jede Zutat glänzen darf, ohne die anderen zu übertönen.

Zum Glück ist die Zubereitung ganz leicht: Zuerst dünstest du Lauch und Knoblauch im Topf an, bevor du in Stücke geschnittene Kartoffel und Pastinaken sowie gemahlene Haselnüsse dazugibst und mit dünstest. Im Anschluss wird das Gemüse mit Weißwein abgelöscht und das Ganze kurz eingekocht. Nun kommt Gemüsebrühe dazu, alles darf eine gute Viertelstunde köcheln und wird dann püriert. Kokosmilch unterrühren, abschmecken und nochmal sanft erwärmen, fertig ist die Haselnuss-Suppe!

Für die Rosmarin-Croûtons brauchst du nur altes, in Würfel geschnittenes Brot mit etwas Olivenöl und getrocknetem Rosmarin sowie Salz goldbraun und knusprig zu braten. Toppe die Suppe damit und alles ist bereit für den Genuss.

Haselnuss-Suppe Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Suppe: 1 Stange Lauch

2 kleine Pastinaken

3 mittelgroße Kartoffeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

50 g Haselnüsse gemahlen

100 ml Weißwein trocken

600 ml Gemüsebrühe

250 ml Kokosmilch z.B. hier erhältlich 🛒

½ TL Muskatnuss gerieben

1 Prise Zimt oder nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack Für die Croûtons: 3 Scheiben altes Brot

1 EL Olivenöl

1 TL Rosmarin

Prise Salz Zubereitung Putze und schneide den Lauch in dünne Ringe. Schäle die Pastinaken und Kartoffeln und schneide sie in kleine Würfel. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf und dünste den gehackten Knoblauch und den Lauch zusammen an, bis sie weich sind. Gib dann die Pastinaken- und Kartoffelwürfel sowie die Haselnüsse dazu und röste alles für ein paar Minuten an.

Lösche das Gemüse mit dem Weißwein ab. Rühre gut um, lass den Wein aufkochen und reduziere ihn, bis kaum Flüssigkeit übrig ist.

Gieße die Gemüsebrühe hinzu und lass die Suppe für etwa 15-20 Minuten köcheln, bis das Gemüse weich ist.

Püriere die Suppe mit einem Stabmixer, bis sie schön cremig ist. Gieße anschließend die Kokosmilch hinein und würze die Suppe mit Muskat, einer Prise Zimt sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack. Erwärme die Suppe nochmals sanft, ohne sie zu kochen.

Schneide derweil die Brotscheiben in kleine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und gib die Brotstücke hinein. Röste sie bei mittlerer Hitze goldbraun.

Füge den Rosmarin und eine Prise Salz hinzu und rühre gut um. Röste die Croûtons noch ein paar Minuten weiter, bis sie knusprig sind.

Schöpfe die heiße Suppe in Schüsseln und garniere sie mit den knusprigen Rosmarin-Croûtons. Optional kannst du noch ein paar geröstete Haselnüsse oder einen Schuss Haselnussöl darüber geben.

