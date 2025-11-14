Haselnussmakronen: Lieblingsgebäck zu Weihnachten

Hast du schon mit der jährlichen Weihnachtsbäckerei begonnen? Welche Plätzchen dürfen bei dir auf keinen Fall fehlen? Bei mir sind es Haselnussmakronen. Die sind schnell gemacht, schmecken intensiv nach Nüssen und sind dazu noch richtig schön knusprig. Kurz gesagt: der perfekte Begleiter zum Adventskaffee.

Haselnussmakronen dürfen in der Weihnachtszeit nicht fehlen

Weihnachtsplätzchen gibt es in unendlich vielen Varianten. Wie soll man sich das nur entscheiden können, welche man in diesem Jahr für den bunten Teller backen soll? Zum Glück gibt es Klassiker, die sich bewährt haben und von denen man weiß, die gelingen immer und die schmecken. Haselnussmakronen gehören definitiv in die Reihe dieser Klassiker. Sie bestehen gerade einmal aus sechs Zutaten und sind in nur 35 Minuten fertig.

Basis der Makronen ist ein mit Salz und Zitronensaft steif geschlagenes Eiweiß. Dazu kommen noch Zucker und gemahlene Haselnüsse. Aus der Masse formst du kleine Makronen. Die setzt du mit Abstand zueinander auf ein Backblech, verzierst sie noch mit einer Haselnuss und backst sie für rund 15 Minuten im vorgeheizten Ofen.

Eigelb vom Backen übrig? Daraus kannst du noch etwas zubereiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem klassischen Rührei ohne Eiweiß, das du zum Frühstück genießen kannst? Ebenfalls lecker: eine Zucchini-Omelette.

Die Haselnussmakronen versüßen dir in der Vorweihnachtszeit die Adventssonntage, schmecken an den Festtagen, wenn einem der Sinn nach einer Nascherei steht oder sind das perfekte DIY-Geschenk, wenn du ein Mitbringsel brauchst. Kleiner Tipp: Möchtest du den Makronen noch eine Geschmacksnote hinzufügen, kannst du sie nach dem Abkühlen mit flüssiger Schokolade beträufeln.

Bist du schon im Plätzchenbackfieber? Wir ja. Gebacken haben wir schon Florentiner-Kekse, schwäbische Springerle und diese Zimt-Cookies. Lecker und empfehlenswert sind sie alle. Jetzt beginnt die gemütliche Zeit und was könnte da besser passen, als eine Lichterkette mit Salzteigsternen? Die Anleitung dafür gibt es bei Geniale Tricks.