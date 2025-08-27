Würzige Hasselback-Zucchini mit Käse überbacken: absolutes Wohlfühlgericht

Vielleicht hast du schon einmal von Hasselback-Kartoffeln gehört. Diese Zubereitungsart funktioniert aber auch bei Zucchini ohne Probleme. Probiere diese Hasselback-Zucchini doch einmal selbst aus und entdecke, wie genial das Gemüse aus dem Ofen sein kann.

Hasselback-Zucchini bereiten sich wie von selbst zu

So entspannt hast du Zucchini garantiert noch nie gezaubert. In die Hasselback-Zucchini musst du kaum Arbeit und Zeit investieren und hast am Ende trotzdem ein köstliches Ofengemüse auf dem Teller.

Alles, was du brauchst, sind ein paar frische Kräuter, etwas Öl und natürlich Zucchini. Sie schmecken so gut, dass ich sie wirklich jeden Tag essen könnte. Zaubere dir dieses glücklich-machende Ofengericht unbedingt selbst. Du wirst garantiert begeistert sein.

Zuerst muss ein wenig Öl mit Kräutern sowie Salz und Pfeffer nach deinem Geschmack zusammenrühren. Schneide anschließend die Zucchini in einem Abstand von ungefähr fünf Millimeter tief ein. Achte aber darauf, sie nicht durchzuschneiden. Pinsel sie danach mit deiner Ölmischung ein und lass auch ein wenig in die Einschnitte laufen. Dann kommen sie erst einmal in den Ofen und werden gegart.

Währenddessen kannst du dich schon um die restlichen Zutaten kümmern. Hacke die getrockneten Tomaten klein, putze die Frühlingszwiebeln und wasche die Petersilie. Schneide die Frühlingszwiebeln in Ringe und zerkleiner die Petersilie. Hole die Hasselback-Zucchini aus dem Ofen, verteile die Tomaten und Frühlingszwiebeln in den Spalten sowie auf ihnen.

Streue gleichmäßig Käse über die Zucchini und backe sie noch einmal fertig. Garniere sie danach mit der Petersilie und lass es dir schmecken!

Hasselback-Zucchini Dominique 3.97 ( 492 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zweige Thymian

2 Zweige Rosmarin

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

4 Zucchini

50 g getrocknete Tomaten in Öl

3 Frühlingszwiebeln

etwas Petersilie frisch

150 g geriebener Käse Zubereitung Wasche Thymian und Rosmarin und schüttel sie trocken. Hacke die Kräuter klein und verrühre sie mit dem Olivenöl. Würze sie nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Putze die Zucchini und trockne sie gut ab. Schneide 🛒 sie in einem Abstand von etwa 5 mm ein, aber nicht durch. Platziere die Zucchini auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und bestreiche sie mit der Öl-Mischung. Gare sie für etwa 25 Minuten im Ofen.

Schneide währenddessen die getrockneten Tomaten klein. Putze auch die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe. Wasche die Petersilie und zerrupfe sie in grob.

Hol die Zucchini nach der ersten Garzeit aus dem Ofen. Drücke die Tomaten leicht in die Spalten, verteile die Frühlingszwiebeln auf ihnen und streue den Käse gleichmäßig über die Zucchini.

Gib die Zucchini noch einmal in den Ofen und backe sie erneut für 5-10 Minuten, bis sie goldbraun sind. Verteile die Petersilie gleichmäßig über der Zucchini.

