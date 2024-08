Hefebrötchen in Knoblauchsoße: leckere Grillbeilage

Wer liebt Knoblauch mindestens genauso wie wir? Es kann nie genug nach Knoblauch schmecken und riechen. Dieses Rezept ist genau das Richtige für alle Knobi-Jünger. Folgender Brot-Snack ist ein typisch ukrainisches Gericht, dort nennt man es Pampuschki.

Hefebrötchen in Knoblauchsoße

Pampuschki sind kleine Hefebrötchen mit Knoblauch. Wir haben das klassische Rezept etwas erweitert und die Hefebrötchen mit Cheddar, Mozzarella und Bacon gefüllt. Am Ende haben wir die gebackenen Pampuschki mit einer köstlichen Knoblauchsoße übergossen.

Dafür brauchst du:

Für den Teig:

750 g Mehl, und etwas mehr zum Arbeiten

1 1/2 Pck. Trockenhefe

2 1/4 TL Salz

1 1/2 TL Zucker

420 ml lauwarmes Wasser

3 EL Olivenöl

Für die Füllungen:

75 g Cheddar, gerieben

100 g Baconstreifen, angebraten

50 g Mozzarella, gerieben

50 g Fetakäse

8 große schwarze Oliven

Für die Knoblauchsoße:

100 ml Olivenöl

50 ml Zitronensaft

1 TL Senf

1 TL Salz

1 EL Zucker

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

3 EL Petersilie, gehackt

So geht es:

1. Vermische zunächst Mehl und Trockenhefe. Verrühre dann in einer Wasser mit Salz und Zucker. Gib das Trockenhefe-Mehl-Gemisch hinzu und knete alles zu einem weichen, klebrigen Teig. Am Schluss gibst du noch Öl hinzu. Fette deine Hände und die Schüssel mit Öl ein und forme den Teig zu einer Kugel. Lege diese in die Schüssel und decke sie mit einem Handtuch zu. Lass den Teig an einem warmen Ort 40 Minuten gehen.

Credit: Media Partisans

2. Brate den Bacon an und schneide ihn dann in kleine Stifte. Fette deine Hände erneut ein und forme den Teig in kleine, gleich große Stückchen.

Credit: Media Partisans

3. Nun füllst du die Teigstückchen mit verschiedenen Zutaten. Lege Bacon und geriebenen Mozzarella in den zurechtgezupften Teig und forme sie dann zu einer Kugel.

Credit: Media Partisans

4. Wiederhole dies mit halbierten Oliven, klein geschnittenem Feta und geriebenen Cheddar.

Credit: Media Partisans

5. Verteile die Kugeln in einer eingeölten gusseisernen Pfanne. Fülle die Zwischenräume außerdem mit geriebenen Mozzarella. Decke die Pfanne mit einem Handtuch ab und lass sie an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen. Verrühre ein Ei und bestreiche den Teig damit. Schiebe die Pfanne nun bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 30 Minuten in den Ofen.

Credit: Media Partisans

6. In der Zeit kannst du die Soße zubereiten. Gib alle Zutaten in eine Schüssel und mixe sie mit einem Stabmixer zu einer homogenen Masse. Verteile die Soße nach dem Backen auf den noch warmen Hefebrötchen.

Credit: Media Partisans

Könnt ihr den Knoblauch schon riechen? Ein wahrer Genuss für alle Sinne! Pampuschki sind auch ein toller Snack für den TV-Abend mit Freunden. Oder als Grillbeilage eignen sich die Hefebrötchen ebenfalls sehr. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Noch mehr Lust auf Brotsnacks? Hier kommst du zum Zupfbrot mit Käse und Hühnchen aus dem Bonusvideo.