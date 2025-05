Hefebrötchen in Knoblauchsoße: leckere Grillbeilage

Vermische zunächst Mehl und Trockenhefe. Verrühre dann in einer Wasser mit Salz und Zucker. Gib das Trockenhefe-Mehl-Gemisch hinzu und knete alles zu einem weichen, klebrigen Teig. Am Schluss gibst du noch Öl hinzu. Fette deine Hände und die Schüssel mit Öl ein und forme den Teig zu einer Kugel. Lege diese in die Schüssel und decke sie mit einem Handtuch zu. Lass den Teig an einem warmen Ort 40 Minuten gehen.

Brate den Bacon an und schneide ihn dann in kleine Stifte. Fette deine Hände erneut ein und forme den Teig in kleine, gleich große Stückchen.

Nun füllst du die Teigstückchen mit verschiedenen Zutaten. Lege Bacon und geriebenen Mozzarella in den zurechtgezupften Teig und forme sie dann zu einer Kugel.

Wiederhole dies mit halbierten Oliven, klein geschnittenem Feta und geriebenen Cheddar.

Verteile die Kugeln in einer eingeölten gusseisernen Pfanne. Fülle die Zwischenräume außerdem mit geriebenen Mozzarella. Decke die Pfanne mit einem Handtuch ab und lass sie an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen. Verrühre ein Ei und bestreiche den Teig damit. Schiebe die Pfanne nun bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 30 Minuten in den Ofen.