Dieser Hefekranz ist süß, herzhaft, unwiderstehlich

Der Hefekranz mit Feigen und Feta ist eine außergewöhnliche Kombination aus süßen und herzhaften Aromen. Ein luftig-leichter Hefeteig bildet die perfekte Basis, um die Füllung aus frischen, reifen Feigen und cremigem Feta ins Rampenlicht zu rücken. Beim Backen entsteht ein schöner goldbrauner Kranz, der köstlich duftet und optisch ein echter Hingucker ist. Komm, wir backen eine kleine Schönheit!

Rezept für Hefekranz mit Feigen und Feta

Süße, fruchtige Feigen harmonieren wunderbar mit dem salzigen, leicht würzigen Feta. Diese Kombination wird oft als „perfektes Duo“ beschrieben, da sich die Gegensätze der Aromen gegenseitig ergänzen. Etwas Honig, der vor dem Backen über die Füllung geträufelt wird, verstärkt die Süße der Feigen und verleiht dem Gesamterlebnis eine angenehme Tiefe. Kräuter wie Thymian oder Rosmarin können das Ganze zusätzlich abrunden und eine mediterrane Note hinzufügen.

Dank seiner dekorativen Flechtform eignet sich der Kranz ideal für besondere Gelegenheiten: Sei es ein Brunch, ein festliches Buffet oder ein gemütliches Essen mit Gästen. Er schmeckt warm genauso gut wie kalt und kann daher problemlos auch am Vortag zubereitet werden, wenn die Zeit knapp ist.

Der Hefekranz mit Feigen und Feta ist ein vielseitiges Gebäck, das nicht nur durch seinen Geschmack, sondern auch durch seine außergewöhnliche Optik überzeugt. Ob als süß-salzige Komponente beim Nachmittagskaffee oder als Beilage zu einer Käseplatte – dieses gebackene Kunstwerk bleibt garantiert in Erinnerung.

Hefekranz mit Feigen und Feta 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 500 g Mehl

1 TL Salz

1 Pck. Trockenhefe

15 g Zucker

100 ml lauwarme Milch

40 g Butter

1 Ei

200 ml lauwarmes Wasser Für die Füllung: 5 Feigen in Scheiben

200 g Feta zerkrümelt

100 g Walnüsse gehackt

5 EL Honig Zubereitung Vermische Mehl mit Salz und forme eine Mulde. Gib Hefe, Zucker, Milch und Butter, Ei in die Mulde. Knete den Teig mit den Knethaken und gib dabei das Wasser dazu. Knete den Teig etwa 5 Minuten mit dem Knethaken, bis er elastisch ist.

Forme den Teig zu einer Kugel und lege ihn in eine leicht geölte Schüssel. Bedecke die Schüssel mit Folie und lass den Teig an einem warmen Ort 1 Stunde gehen, bis sein Volumen sich verdoppelt.

Knete den Teig noch einmal gut durch und rolle ihn zu einem großen Rechteck aus.

Belege das Rechteck mit den Zutaten für die Füllung und träufle den Honig schön gleichmäßig darüber.

Rolle den Teig von der langen Seite zu einer Rolle auf.

Positioniere die Rolle senkrecht vor dir, sodass ein Ende auf dich zeigt. Nimm ein Messer und schneide ca. 2 cm vom oberen Ende entfernt die Rolle längs durch. Verflechte die zwei entstandenen Stränge miteinander und forme die Teig-Kordel zu einem Kranz. Drücke dabei die Enden gut zusammen.

Lass den Kranz noch einmal 30 Minuten gehen.

Backe ihn anschließend im vorgeheizten Ofen zuerst bei 200 °C ca. 10 Minuten und dann bei 180 °C ca. 20–25 Minuten goldbraun.

