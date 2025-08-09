Heidelbeer-Bananen-Smoothie mit Mandelmilch: Powerfrühstück

Hat dich der Wecker diesen Morgen auch wieder unsanft aus dem Schlaf gerissen? Dann muss dringend ein Frühstück her, dass dich munter macht und Energie für den Tag liefert. Nein, ein Kaffee ist hier nicht gemeint. Freue dich stattdessen auf einen fruchtigen Heidelbeer-Bananen-Smoothie mit Mandelmilch. Der steckt voller gesunder Inhaltsstoffe und macht auch noch satt.

Fruchtiger Muntermacher: Heidelbeer-Bananen-Smoothie mit Mandelmilch

Fällt dir das Aufstehen am Morgen auch schwer? Dann geht es dir wie mir. Wenn ich es dann endlich aus den Federn geschafft habe, brauche ich unbedingt ein gutes Frühstück, um munter zu werden. Statt Brötchen und Co. setze ich unter der Woche auf Müslis, frisches Obst und selbst gemixte Smoothies. Die sind in wenigen Minuten zubereitet.

Zurzeit mag ich den Heidelbeer-Bananen-Smoothie mit Mandelmilch besonders gern. Denn jetzt zur Beerenzeit schmecken Heidelbeeren besonders aromatisch. Zusätzlich brauche ich nur noch eine Banane, Mandelmilch und etwas Zitronensaft. Und im Sommer möchte ich auf Eiswürfel für einen erfrischenden Smoothie nicht verzichten.

Die werden einfach in den fertigen Smoothie gegeben und alles anschließend noch einmal gründlich durchgemixt. So wird der Frühstücksdrink vor allem an heißen Sommertagen zu einer coolen Erfrischung.

Für ein Ergebnis, dass noch sättigender ist, kannst du noch ein bis zwei Esslöffel Haferflocken mit in den Mixer geben und mitpürieren. Die Masse wird dadurch aber etwas dicker. Gib dann einfach noch einen Schuss Mandelmilch extra hinzu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Smoothies sind eine tolle Frühstücksalternative zu deftigem Rührei oder belegten Brötchen. Und das Beste: Sie sind im Handumdrehen zubereitet. Gönn dir schon zum Start in den Tag eine Extraportion Vitamine zum Beispiel mit einem Karotten-Ingwer-Smoothie, einem fruchtigen Pfirsich-Smoothie oder einem ACE-Smoothie.

Heidelbeer-Bananen-Smoothie mit Mandelmilch Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 große reife Banane

150 g Heidelbeeren TK oder frisch

250 ml ungesüßte Mandelmilch online, zum Beispiel hier 🛒

1 TL Zitronensaft

Eiswürfel nach Geschmack Zubereitung Schäle die Banane und schneide sie in grobe Stücke. Gib sie in einen Mixer.

Füge die Heidelbeeren, Mandelmilch und den Zitronensaft hinzu.

Mixe alle Zutaten für 30 – 60 Sekunden gut durch, bis eine cremige, glatte Masse entsteht.

Gib einige Eiswürfel hinzu und mixe noch einmal alles gründlich durch.

Fülle den Smoothie in Gläser und genieße ihn direkt.

