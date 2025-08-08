Perfekt zum Teilen: Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste

Das Wochenende steht vor der Tür. Zeit, sich um den Kuchen für die beiden freien Tage Gedanken zu machen. Denn mal unter uns: Kein Kuchen ist doch auch keine Lösung. Nach einer arbeitsintensiven Woche darf man sich jetzt gern mit etwas Leckerem belohnen und das heißt für mich: Kuchen! Wie wäre es dieses Mal mit einem Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste?

Sommerliches Rezept für Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste

Ich habe eine Freundin, die sich jeden Tag Zeit für eine klassische Kaffee-und-Kuchen-Pause nimmt. Ganz traditionell um 15 Uhr. Ich muss zugeben: Ein bisschen wehmütig werde ich da schon. Doch mir fehlt für solch eine süße Tradition unter der Woche einfach die Zeit. Dafür zelebriere ich den Kuchengenuss am Wochenende umso mehr.

Wenn ich am Freitag Nachmittag den Laptop zuklappe und ins Wochenende starte, wird erst einmal eingekauft, natürlich inklusive der Zutaten des Kuchens, den ich backen möchte. Diese Woche habe ich mich für einen Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste vom Blech entschieden. Wie du ihn nachbacken kannst, verrate ich dir gleich. Vorher muss ich dir noch sagen, dass du definitiv etwas verpasst, wenn du ihn nicht probierst.

Der Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste ist ein Feuerwerk an Aromen und unterschiedlichen Konsistenzen.

Die Basis bildet ein Teig, der durch die Zugabe von Buttermilch besonders fluffig und saftig wird. Ergänzt wird das Ganze durch eine fruchtige Note. Da kommen die Heidelbeeren ins Spiel. Und als wenn das nicht schon köstlich genug wäre, wird alles noch durch eine knusprige Schicht aus Kokosraspeln und Mandeln ergänzt. Die Kombination aus Heidelbeeren und Kokosnuss mag zwar ungewöhnlich erscheinen, ist aber durchaus lecker und einen Versuch wert. Außerdem passt sie perfekt in den Sommer.

Heidelbeer-Buttermilchkuchen mit Kokos-Mandel-Kruste Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Backblech, ca. 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x 250 g weiche Butter

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier Größe M

400 g Mehl

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

300 ml Buttermilch

300 g frische Heidelbeeren

50 g gehobelte Mandeln

30 g Kokosraspeln Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege das Backblech mit Backpapier aus.

Vermenge Butter, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel und verrühre sie zu einer cremigen Masse.

Gib die Eier einzeln dazu und rühre sie unter die Butter-Zucker-Mischung.

Vermische Mehl, Backpulver und Salz in einer separaten Schüssel. Gib die Buttermilch und das Mehl abwechselnd zum Teig und verrühre alles zu einer glatten Masse.

Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Blech. Streue die Blaubeeren darüber und drücke sie leicht in den Teig.

Bestreue den Kuchen mit gehobelten Mandeln und Kokosraspeln. Drücke die ebenfalls etwas fest.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene ca. 35 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Mache zwischendurch die Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen nach dem Backen abkühlen, schneide ihn dann in Stücke und serviere ihn nach Geschmack mit einem Klecks Schlagsahne.

