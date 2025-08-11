Heidelbeer-Lavendel-Pie: der perfekte Kuchen zum Sternegucken

August ist der Monat, der bei passionierten Hobby-Astronomen fett im Kalender markiert ist. In der Nacht vom 12. auf den 13. August rasen schließlich bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde am Nachthimmel vorbei. Das kann eine lange Nacht werden. Und um die gut zu überstehen, darf die richtige Verpflegung nicht fehlen. Was passt da besser als dieser Heidelbeer-Lavendel-Pie mit einer Teighaube aus Sternen?

Hübsch und lecker: unser Heidelbeer-Lavendel-Pie mit Sternenhaube

In der amerikanischen Backtradition haben Pies einen festen Platz. Dahinter verbergen sich süße oder herzhafte Kuchen, die aus einem Boden aus Teig, einer leckeren Füllung und einer Teighaube bestehen. Was sich darunter verbirgt, sieht man meist erst, wenn der Pie angeschnitten wird.

In unserem Fall ist dies etwas anders. Es gibt beim Heidelbeer-Lavendel-Pie zwar auch einen Deckel, aber der besteht aus locker angeordneten Sternen aus Teig, die einfach vor dem Backen auf der Füllung verteilt werden.

Basis des Pies ist ein knuspriger Mürbeteigboden. Mit einer Mischung aus frischen Heidelbeeren, süßer Vanille und einem Hauch Lavendel passt der Kuchen perfekt in den Sommer und ist geschmacklich wie optisch der ideale Proviant fürs Sternegucken oder auf der Kaffeetafel an einem gemütlichen Nachmittag.

Für die Zubereitung müssen Hobby-Astronomen nicht auch noch mit den kühnsten Backkünsten glänzen. Der Kuchen nach amerikanischem Vorbild ist einfach nachzubacken, erfordert jedoch etwas Zeit. Der einzig knifflige Part ist, den Teig nicht zu lange zu kneten und darauf zu achten, dass du wirklich kalte Butter und sehr kaltes Wasser verwendest.

Der Teig muss nach dem Kneten nämlich erst in den Kühlschrank zum Kühlen. Danach drückst du ihn in eine gefettete Tarteform und stellst ihn noch einmal kalt. In der Zeit kannst du einfach die Füllung zubereiten. Die verteilst du anschließend gleichmäßig auf dem Teigboden. Aus den Resten stichst du wie aus einem Plätzchenteig unterschiedlich große Sterne aus, die du auf die Füllung legst. Bestreiche die Sterne mit einem verquirlten Ei und streue ein wenig Zucker darüber. So werden die Sterne nach dem Backen besonders knusprig.

Dann noch backen, abkühlen lassen und schmecken lassen. Besonders lecker schmeckt der Pie mit einer Tasse Kaffee.

Heidelbeer-Lavendel-Pie Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Tarteform, ca. 26 cm

online, zum Beispiel hier 🛒 Stern-Ausstecher in verschiedenen Größen Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 300 g Weizenmehl Typ 405

200 g kalte Butter in Würfeln

1 Prise Salz

2 EL Zucker

1 Eigelb

3 – 4 EL eiskaltes Wasser Für die Füllung: 500 g frische Heidelbeeren

100 g Zucker

1 EL Speisestärke

1/2 Vanilleschote

2 TL Lavendelblüten

1 TL Zitronenabrieb

1 TL Zitronensaft Außerdem: 1 Ei zum Bestreichen

etwas braunen Zucker zum Bestreuen Zubereitung Verknete Mehl, Butter, Salz, Zucker und Eigelb zügig zu einem Teig. Gib das Wasseresslöffelweise hinzu. Forme zwei flache Teigscheiben, wickle sie in Frischhaltefolie ein und lege sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Fette die Tarteform mit etwas Butter ein.

Rolle eine Teigscheibe auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und lege sie in die gefettete Tarteform. Drücke den Rand gut an und stelle die Form noch einmal in den Kühlschrank.

Gib währenddessen Blaubeeren, Zucker, Vanille, getrocknete Lavendelblüten, Zitronenabrieb und -saft sowie Stärke in einen Topf. Erhitze die Mischung vorsichtig, bis sie leicht andickt. Lass sie anschließend abkühlen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Fülle die Blaubeermischung in die vorbereitete Tarteform.

Rolle die zweite Teigscheibe auf der bemehlten Arbeitsfläche aus und stich Sterne in verschiedenen Größen aus. Lege die Sterne locker über die Füllung.

Verquirle das Ei und bestreiche die Sterne damit. Bestreue sie mit etwas braunem Zucker.

Backe den Pie im vorgeheizten Ofen für ca. 40 – 45 Minuten, bis die Sterne goldbraun sind.

Lass den Pie abkühlen und serviere ihn kalt zum Beispiel mit etwas Schlagsahne.

