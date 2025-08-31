Ein Backrezept, das deinen Morgen strahlen lässt

Du suchst nach einem unkomplizierten, schnellen Rezept für ein leckeres und gesundes Frühstück? Dann sind diese Heidelbeer-Quarkbrötchen genau das Richtige für dich! Die Brötchen sind in 30 Minuten fertig und werden dich mit ihrem fruchtigen Geschmack begeistern. Das Beste: Sie kommen ohne Zucker aus und sind trotzdem wunderbar süß und saftig!

Schnelle Heidelbeer-Quarkbrötchen

Die Basis des Rezepts ist ein Quark-Öl-Teig, der schnell zubereitet ist und ohne aufwendiges Kneten oder Gehenlassen auskommt. Das macht die Brötchen zur perfekten Wahl, wenn es mal schnell gehen muss. Ob für ein spontanes Frühstück, die Lunchbox oder als kleine Nascherei für Gäste, die fruchtigen Heidelbeer-Quarkbrötchen sind immer eine gute Idee!

Durch die Zugabe von Quark wird der Teig saftig und locker, während die Heidelbeeren für frische, fruchtige Akzente sorgen. Wenn du magst, kannst du sie ganz einfach abwandeln. Statt frischer Heidelbeeren kannst du beispielsweise auch eine TK-Beerenmischung verwenden oder die Brötchen noch mit Schokotropfen oder Rosinen verfeinern. Oder du backst eine herzhafte Variante mit Kräutern und Käse.

Und wenn du dich fragst, ob du Reste hast: Kein Problem! Die Heidelbeer-Quarkbrötchen lassen sich ganz einfach einfrieren. So hast du immer eine Reserve für stressige Tage oder für Momente, in denen du Lust auf etwas Selbstgemachtes hast. Einfach auftauen lassen, kurz im Toaster oder Ofen aufbacken und schon schmecken sie wie frisch gebacken.

Die Heidelbeer-Quarkbrötchen sind also nicht nur schnell gemacht, sondern auch vielseitig und gesund. Probier sie aus und überzeuge dich selbst davon, wie gut ein frisches, selbstgemachtes Frühstück schmecken kann!

300 g Mehl

150 g Quark 40 % Fett

9 EL Milch

6 EL neutrales Öl

1 Pck. Backpulver

200 g Heidelbeeren Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Gib Mehl, Quark, Milch, Öl und Backpulver in eine große Schüssel 🛒 und vermenge alles gut miteinander.

Wasche die Heidelbeeren, lass sie abtropfen und heb sie dann vorsichtig unter den Quark-Öl-Teig.

Forme mit einem Löffel 8 Brötchen und setze sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech.

Backe die Heidelbeer-Quarkbrötchen für 15-20 Minuten, bis sie leicht braun werden.

Nimm die Brötchen heraus, lass sie abkühlen und genieße sie.

