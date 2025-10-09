Besser als der Klassiker: heiße Schokolade mit Earl Grey

Die Tage werden kürzer, draußen ist es oft kalt und ungemütlich. Da gibt es doch nichts schöneres, als sich zu Hause einzukuscheln und es sich so richtig gemütlich zu machen. Immer dabei: ein leckeres Heißgetränk. Kaffee, Tee oder heiße Schokolade, was darf es sein? Mit unserem Rezept für heiße Schokolade mit Earl Grey musst du dich ab sofort nicht mehr entscheiden. Hier trifft samtige Zartbitterschokolade auf aromatischen Earl-Grey-Tee. Ein herrliches Getränk zum Träumen und Wegschlürfen!

Köstliche Seelenschmeichlerin: heiße Schokolade mit Earl Grey

Die Basis dieser himmlischen heißen Schokolade mit Earl Grey ist hochwertige dunkle Schokolade, die in warmer Milch schmilzt und eine reiche und cremige Textur erzeugt. Der Twist kommt mit dem Earl-Grey-Tee, der dem Getränk eine raffinierte und blumige Note verleiht. Probiere die schokoladige Köstlichkeit doch auch mal mit Vollmilchschokolade oder weißer Schokolade, das schmeckt ebenfalls vorzüglich.

Die heiße Schokolade mit Earl Grey peppt den klassischen heißen Kakao auf und bringt eine unerwartete und köstliche Wendung mit sich. Die Zugabe des kräftigen Tees verleiht der Schokolade eine exotische Note, die sich von der Masse abhebt und deine Sinne auf eine Aroma-Reise schickt.

Egal, ob du dich nach einem gemütlichen Abend zu Hause sehnst, mit einem Buch in der Hand und einer warmen Tasse in der anderen, oder ob du nach einem besonderen Getränk für den nächsten entspannten Nachmittag mit Freunden suchst – die heiße Schokolade mit Earl Grey passt zu jeder Gelegenheit. Das Getränk ist nicht nur eine köstliche Variante der klassischen heißen Schokolade, sondern wird bei deinen Gästen für Gesprächsstoff sorgen. Ebenso wie unsere Rezepte für Apfelpunsch, Apfel-Karamell-Sangria oder heiße Schokolade am Stiel.

Also schnapp dir deine Becher und dann ab in die Küche, wir zaubern deinen Gästen ihr neues Lieblings-Heißgetränk!

Heiße Schokolade mit Earl Grey Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Zartbitterschokolade online z.B. hier 🛒

5 TL Earl Grey lose

375 ml Milch

1 TL Backkakao

1 Prise Salz

½ EL Zucker

etwas Kakaopulver zum Bestreuen Zubereitung Brich die Zartbitterschokolade in Stücke und hacke sie grob. Fülle den Earl Grey in ein Teesieb oder einen Teebeutel. Bringe Milch in einem Topf zum Kochen. Hänge das Teesieb in die Milch und lasse den Earl Grey 10 Minuten bei niedriger Hitze in der Milch ziehen. Achte dabei darauf, dass die Milch nicht anbrennt. Gib anschließend die gehackte Zartbitterschokolade dazu und schalte den Herd auf niedrige Stufe herunter. Lass die Schokolade unter Rühren schmelzen. Ist die Schokolade vollständig geschmolzen, gib Kakaopulver, Salz und nach Belieben Zucker hinzu. Fülle die heiße Schokolade in zwei Becher oder Gläser. Schlage für die Dekoration Sahne steif und verteile sie mit einem Spritzbeutel oder einem Löffel auf der heißen Schokolade. Siebe etwas Kakaopulver über die Sahne und schon kannst du deine heiße Schokolade mit Earl Grey servieren. Notizen Statt die Sahne selber zu schlagen, kannst du für die heiße Schokolade mit Earl Grey auch Sprühsahne verwenden.

Loser schwarzer Tee schmeckt zwar intensiver und uns dadurch besser als die Beutel-Variante, aber natürlich kannst du auch 2 Teebeutel Earl Grey statt der losen Blätter nehmen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.