Verwöhnprogramm für graue Herbsttage: heiße Schokolade mit Orange

Atme einmal tief ein. Riechst du es schon? Den Duft von Schokolade, Zimt und Orangen?

Vergiss für einen Moment den Alltag und genieße mit uns eine Tasse heiße Schokolade mit Orange und Sahne. Sie schmeckt zum Frühstück genauso gut wie am Nachmittag, wenn du mit einer Decke auf der Couch kuschelst.

Heiße Schokolade mit Orange: süße Auszeit vom Alltag

Warmer, cremiger Kakao erinnert viele an ihre Kindheit, an Wintertage und an liebevolle Rituale. Er ist ein Getränk voller Nostalgie und vermittelt sofort ein Gefühl von Sicherheit und Trost.

Mit seinem reichhaltigen Geschmack ist ein heißer Kakao fast wie ein Dessert zum Trinken. Außerdem enthält Kakao Stoffe wie Theobromin und Serotonin-Vorstufen, die nachweislich die Stimmung heben.

Schon die Azteken sahen in Kakao eine heilige Zutat. Zurecht, wie wir finden! Eine Tasse heiße Schokolade wirkt wie ein Mini-Urlaub vom Alltag. Das Ritual des Trinkens – langsam, warm, in kleinen Schlucken – zwingt dich, den Moment auszukosten. Heiße Schokolade kann trösten, beleben, inspirieren oder einfach nur sagen: „Nimm dir einen Moment für dich.“

Für die heiße Schokolade mit Orange verwenden wir dunkle Schokolade mit mindestens 70 % Kakaoanteil, ungesüßtes Kakaopulver, Milch, Zucker nach Belieben sowie Vanilleextrakt, Orangensaft und Zimt. Getoppt wird sie mit einer ordentlichen Portion Sahne.

Schmilz die Schokolade in Milch, rühre den Kakao, Zucker, Zimt und Vanilleextrakt ein und lasse alles kurz durchziehen. Gieße dann noch den Orangensaft hinein und veredle die heiße Schokolade mit Orangenschale und Sahne, bevor du sie sofort genießt. Eine Tasse voller Wärme und Aroma, bereit zum Wohlfühlen.

Heiße Schokolade mit Orange Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g dunkle Schokolade mind. 70 % Kakaoanteil

2 Tassen Milch oder Mandelmilch

2 EL ungesüßtes Kakaopulver online, z.B. dieses hier 🛒

2 EL Zucker nach Belieben

1/4 TL Vanilleextrakt

2 EL Orangensaft

1/2 TL Zimt gemahlen oder als Stange

Schlagsahne

2-3 Streifen Orangenschalenabrieb Zubereitung Erwärme die grob gehackte dunkle Schokolade mit der Milch in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze. Rühre, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Reduziere die Hitze und gib Kakaopulver, Zucker, Vanilleextrakt, Orangensaft und Zimt hinzu. Verwendest du eine Zimtstange, lege sie jetzt mit in den Topf. Rühre alles gut um und erhitze die Mischung weitere 3–5 Minuten sanft, damit sich die Aromen verbinden. Nimm den Topf vom Herd und fülle die heiße Schokolade in Tassen. Toppe sie mit Sahne und dem Orangenschalenabrieb. Serviere sie sofort.

