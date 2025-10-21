Die Woche wird garantiert schöner mit diesem fruchtig-schokoladigen Heißgetränk

Heiße Schokolade: ein Getränk, das dich in eine süße, flauschige Genusswolke hüllt. Während die gute alte heiße Schokolade schon immer der Liebling der kalten Tage war, schleicht sich ihr weißes Pendant sanft in deine Tasse. Mit Himbeeren im Gepäck erobert sie klammheimlich einen kleinen Platz in deinem Herzen. Klingt gut? Komm, wir zaubern eine heiße weiße Schokolade mit Himbeeren.

Heiße weiße Schokolade mit Himbeeren

Weiße Schokolade ist eigentlich gar keine „echte“ Schokolade, weil ihr die Kakaomasse fehlt. Sie besteht hauptsächlich aus Kakaobutter, Zucker und Milchpulver. Quasi der Vanille-Eisbecher in flüssiger Form. Kombiniere sie mit heißer Milch, und du bekommst ein Getränk, das nach einer warmen Umarmung schmeckt.

Wie das Original kannst du auch die heiße weiße Schokolade mit Himbeeren wunderbar abwandeln. Du kannst sie mit Vanille, Zimt oder sogar einer Prise Muskatnuss pimpen. Oder du wählst eine helle Schokolade, die noch mit Nüssen, Gewürzen oder anderen Aromen versehen ist.

Wenn du fancy sein willst, gibst du noch einen Schuss Himbeersirup dazu und nimmst dafür den Zucker raus, damit es nicht zu süß wird. Oder du tauscht einen Teil des Himbeersafts gegen Himbeergeist aus. Dann ist das Heißgetränk aber eher etwas für einen süßen Absacker nach einem gemütlichen Abendessen oder am Nachmittag vorm Kamin statt morgens zum Frühstück.

Und dann wäre da noch die Wissenschaft: Heiße Getränke wie weiße Schokolade können laut Studien Wärme besser speichern als… halt, wer braucht Wissenschaft? Die heiße weiße Schokolade mit Himbeeren ist perfekt für kalte Tage, trübe Sonntagnachmittage oder jedes Mal, wenn du dir Sinn nach einer heißen Schokolade steht.

Also los, schnapp dir eine Tasse und nimm einen großen Schluck von deiner heißen weißen Schokolade mit Himbeeren. Und denk dran: Du trinkst eigentlich flüssiges Glück!

Es gibt doch wenig gemütlicheres als eine dampfende Tasse Kakao oder heiße Schokolade an einem ungemütlichen Tag. Zauber dir auch eine heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel, heiße Schokolade mit Orange oder ein Pumpkin Spice Kakao. Wofür entscheidest du dich?

Heiße weiße Schokolade mit Himbeeren Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 125 g Himbeeren

3 EL Himbeersaft online z.B. hier 🛒

1 TL Zucker

2 Kardamomkapseln online z.B. hier 🛒

400 ml Milch

75 g weiße Schokolade online z.B. hier 🛒 Zubereitung Wasche die Himbeeren vorsichtig, solltest du frische verwenden. Verwendest du TK-Beeren, gib sie unaufgetaut direkt in einen Topf. Gib Himbeersaft und Zucker dazu. Lass das Ganze bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten kochen, dann gieße es in ein feinmaschiges Sieb und streiche die Himbeeren mit einem Löffel durch. Fang dabei das Himbeermark auf. Quetsche die Kardamomkapseln mit einem schweren Messer an und koche sie zusammen mit der Milch unter Rühren auf. Tipp: Die Kapseln lassen sich auch wunderbar in einem Die Kapseln lassen sich auch wunderbar in einem Mörser 🛒 anstoßen. Lass die Milch dann bei kleiner Hitze etwa 5 Minuten köcheln. Zerbrich die Schokolade und löse sie unter ständigem Rühren in der Milch auf. Gieße die Milch durch ein Sieb in hitzebeständige Gläser. Gieße dann das Himbeermark auf die Milch und serviere das Ganze mit einem langen Löffel, damit man umrühren kann. Notizen Servierst du die heiße weiße Schokolade nicht zum Frühstück, sondern beispielsweise am Nachmittag oder als Absacker zu einem gemütlichen Dinner, kannst du 1,5 TL des Himbeersafts auch durch Himbeergeist 🛒 ersetzen.

Für eine ganz besondere Note in deinem Heißgetränk sorgt weiße Schokolade mit Pistazie 🛒. Auch eine köstliche Kombi!

Mach es dir mit der heißen weißen Schokolade so richtig muckelig auf deiner Couch. Eine Decke darf da natürlich nicht fehlen. Wie du eine XXL-Wolldecke stricken kannst, verraten dir unsere Freunde bei Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.