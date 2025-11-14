Matcha Latte Deluxe: Diese Kombi mit Schokolade macht’s gemütlich

Du möchtest nicht auf deinen täglichen Matcha Latte am Morgen nicht verzichten, doch heute hat dich auch die Lust auf eine heiße Schokolade gepackt? Ab sofort musst du dich nicht mehr entscheiden. Mit unserem Rezept für eine heiße weiße Schokolade mit Matcha kannst du nun einfach beides gleichzeitig genießen. Probier’s aus!

Rezept für heiße weiße Schokolade mit Matcha

Selten wirst du besser in den Morgen starten als mit einer heißen weißen Schokolade mit Matcha. Es verbindet das beste beider Welten: grünen Tee und heiße Schokolade. Was könnte man mehr wollen? Ganz gleich, ob du bereits Liebhaber des leuchten grünen Heißgetränks bist, es gerade erst für dich entdeckt hast oder dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehst: In Kombination mit weißer Schokolade bekommt diese Matcha Latte-Variation einen köstlichen und süßen Twist, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Zuerst dominiert die weiße Schokolade – cremig, süß, samtig und beruhigend. Dann meldet sich der Matcha zu Wort, ganz leise und charmant. Am Anfang glaubst du, der süße Schokoladengeschmack steht im Vordergrund – doch dann kommt die grüne Frische mit diesem leicht herben, aber nicht aufdringlichen Geschmack und gibt dem Ganzen eine ganz besondere Note. Es ist wie ein geschmacklicher Balance-Akt: Die Süße der weißen Schokolade wird perfekt durch die erdige Tiefe und das subtil grasige Aroma des Matcha ergänzt.

Das Tolle an unserer heißen Schokolade mit Matcha: Du brauchst gar nicht viele Zutaten. Außerdem benötigt die Zubereitung gerade einmal zehn Minuten. Perfekt, wenn du dir auf die Schnelle einen kleinen Moment des Luxus gönnen möchtest. Dieses Heißgetränk lädt einfach zum Wohlfühlen ein.

Diese Rezepte eignen sich auch zum gemütlichen Schlürfen: Gönn dir als Nächstes eine heiße weiße Schokolade mit Himbeeren, diese heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel oder unsere heiße weiße Schokolade mit Pumpkin Spice. Yummi!

In einem wundervoll dekorierten Zuhause lässt es sich doch gleich noch viel schöner genießen. Gib deinem Zuhause einen winterlichen Touch mit diesem Tannenzapfen-Mobile. Die Bastelanleitung dafür findest du bei Geniale Tricks.

Heiße weiße Schokolade mit Matcha Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 ml Milch nach Wahl

50 g weiße Schokolade

1 TL Matcha-Pulver online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1 TL Honig zum Süßen (optional) Zubereitung Erhitze die Milch in einem kleinen Topf, aber lass sie nicht aufkochen. Hacke derweil die weiße Schokolade klein. Siebe das Matcha-Pulver in die Mischung, damit keine Klümpchen entstehen. Nutze dafür einen kleinen Matcha-Besen oder Schneebesen, um alles gleichmäßig einzurühren. Füge die weiße Schokolade in die warme Matcha-Milch. Rühre gut, bis sie vollständig geschmolzen ist. Wenn du magst, füge Honig oder Ahornsirup als Süßungsmittel hinzu. Gieße die fertige heiße weiße Schokolade mit Matcha in eine Tasse und serviere sie.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.