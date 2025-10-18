Was sorgt sofort für bessere Laune an einem grauen verregneten Herbsttag? Genau, eine heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel. Für mich eine absolut traumhaft-köstliche Kombination. Versüße dir den Herbst mit diesem Rezept. Probier’s jetzt aus!

Heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel: So schmeckt Gemütlichkeit

Normalerweise ist heiße Schokolade voll das Winterding für mich. Und meistens verlangt mein süßer Zahn eher nach Kuchen oder Keksen. Gerade jetzt, wo mehr oder weniger durchgängig seit Wochen das Schmuddelwetter tobt, brauche ich etwas, dass das Gemüt belebt und begeistert. Normale Naschereien reichen da nicht aus, es muss etwas Besonders her. Also habe ich beschlossen, die heiße-Schokolade-Saison schon früher einzuläuten. Und so wirklich beleidigt darüber bin ich eigentlich nicht.

Genauso wie bei vielen anderen klassischen und eher unspektakulären Rezepten bietet auch eine heiße Schokolade richtig viel Spielraum für kulinarische Experimente. Es muss nicht immer nur Vollmilch oder dunkle Schokolade sein. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer Tasse des Heißgetränks in seiner hellen Version – und zwar mit weißer Schokolade.

Und als wäre das noch nicht genug, fügen wir noch zwei weitere Geschmacksnoten hinzu. Vorhang auf für Orange und Mandel! Frischer Orangenabrieb sowie ein Spritzer Orangensaft balancieren die Süße der weißen Schokolade mit einer subtilen Fruchtigkeit aus. Ein Teelöffel Mandelmus verleiht dem Ganzen ein sanftes Nuss-Aroma und zusätzliche Cremigkeit. Vor dem Servieren kannst du die heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel noch mit etwas Zimt und ein paar Mandelblättchen dekorieren.

Serviere die heiße weiße Schokolade am besten mit ein paar buttrigen und knusprigen Shortbread-Keksen. Auch Franzbrötchen oder ein Croissant passt hervorragend dazu. Einfach eintunken und genießen!

Noch mehr Inspiration für deinen süßen Zahn gefällig? Diese heiße Schokolade mit Orange schafft Abhilfe. Oder wie wäre es mit einer heißen Dubai-Schokolade? Alle Teeliebhaber sollten mal diese heiße Schokolade mit Earl Grey probieren. Fröhliches Schlürfen!

Heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 ml Mandelmilch

1 TL Mandelmus z.B. dieses hier 🛒

40 g weiße Schokolade

1/2 Bio-Orange Saft und Abrieb

1 TL Mandelblättchen zum Garnieren

1 Prise Zimt zum Garnieren Zubereitung Erwärme die Milch in einem kleinen Topf auf mittlerer Hitze, bis sie heiß wird, aber noch nicht kocht. Gib das Mandelmus in die warme Milch und rühre es gut ein, bis es sich vollständig auflöst. Hacke die weiße Schokolade grob und rühre sie in die Milch ein, bis sie geschmolzen ist. Reibe ca. 1 TL Orangenschale ab. Füge die Orangenschale und einen guten Spritzer Orangensaft zur Schokoladenmilch hinzu und rühre alles gleichmäßig um. Gieße die heiße Schokolade in eine Tasse und garniere sie mit Mandelblättchen und einer Prise Zimt. Serviere und genieße die heiße Schokolade, solange sie warm ist. Notizen Du hast noch ein paar Orangen übrig. Dann bastele daraus doch eine Girlande aus getrockneten Früchten . Unsere Freunde von Geniale Tricks verraten dir, wie das funktioniert.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.