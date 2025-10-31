Warum Pumpkin Spice und weiße Schokolade das Dream-Team sind

Stell dir vor, draußen gießt es in Strömen, ein Herbststurm fegt über die Straßen und du sitzt zu Hause eingekuschelt auf der Couch und schlürfst an deiner heißen weißen Schokolade mit Pumpkin Spice. Klingt supergemütlich, oder? Hier gibt’s das Rezept für Wohlfühlmomente!

Rezept für heiße weiße Schokolade mit Pumpkin Spice

Heutzutage gönne ich mir nur noch selten eine heiße Schokolade. Irgendwie schleicht es sich im Erwachsenenalter so ein, dass andere Heißgetränke wie Kaffee, Tee oder irgendwelche fancy Trend-Drinks, die man auf Instagram sieht, diesem kuscheligen Klassiker den Rang ablaufen. Dabei ist die Mischung aus Schokolade und heißer Milch einfach fantastisch und macht glücklich, ganz gleich, ob jung oder alt, groß oder klein.

Da wir uns immer noch mitten im Herbst und der Kürbissaison befinden, darf das klassische schokoladige Getränk natürlich nicht fehlen. Mit dem bekannten und mittlerweile überall beliebten Pumpkin Spice sowie nach Geschmack ein bisschen Kürbispüree verleihen wir dem Ganzen einen Twist. Zusätzlich verwenden wir statt dunkler oder Vollmilch- weiße Schokolade. Klingt absolut lecker? Dann schnapp dir deine liebste Tasse und lass uns loslegen!

Erwärme die Milch deiner Wahl. In diesem Rezept benutzen wir normale Milch. Du kannst die heiße weiße Schokolade aber auch mit jeder beliebigen pflanzlichen Alternative herstellen, die dir am besten schmeckt. Solange die Milch warm wird, kannst du die Schokolade klein hacken. Je feiner, desto schneller schmilzt sie. Diese rührst du dann gemeinsam mit dem Pumpkin Spice in die Milch. Dann kommt das Kürbispüree hinzu. Du kannst es jedoch auch weglassen, wenn es dir nicht schmeckt. Ist die Mischung soweit fertig, schäumst du die Milch noch etwas auf, gießt alles in eine Tasse und dekorierst alles mit einer Zimtstange zum Umrühren und einer Prise Muskatnuss.

Wir lieben süße Heißgetränke und schlürfen sonst außerdem gerne heiße weiße Schokolade mit Orange und Mandel, heiße weiße Schokolade mit Himbeeren oder eine heiße Schokolade mit Earl Grey. Yummi!

Heiße weiße Schokolade mit Pumpkin Spice Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 ml Milch

50 ml Sahne

40 g weiße Schokolade

1 TL Pumpkin Spice online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒

1/2 TL Vanilleextrakt

2 EL Kürbispüree optional, online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Prise Muskatnuss gerieben, zum Garnieren

1 Zimtstange zum Dekorieren Zubereitung Erwärme die Milch und die Sahne zusammen bei mittlerer Hitze in einem Topf, bis sie heiß sind, aber nicht kochen. Hacke derweil die weiße Schokolade fein. Gib die Schokolade in die heiße Flüssigkeit und rühre sie sorgfältig um, bis sie vollständig geschmolzen ist. Füge das Pumpkin Spice und den Vanilleextrakt hinzu und vermenge alles gut. Falls du Kürbispüree verwenden möchtest, füge es nun der Mischung hinzu und rühre, bis alles cremig und gleichmäßig ist. Schäume die fertige heiße Schokolade mit einem Milchaufschäumer leicht auf und fülle sie in eine schöne Tasse. Bestreue das Ganze mit einer Prise Muskatnuss. Dekoriere die heiße weiße Schokolade mit einer Zimtstange zum Umrühren und serviere sie! Notizen Im Herbst geht doch nichts über eine heiße weiße Schokolade mit Pumpkin Spice! Und wenn du sie in einem gemütlich dekorierten Zuhause genießt, schmeckt sie noch besser. Deshalb hol dir am besten gleich noch ein paar Herbst-Deko-Ideen zum Selbermachen bei Geniale Tricks.

